Дикі кабани вшосте пошкодили городину волинянину
Сьогодні, 17:01
У Хоцуні на Любешівщині дикі кабани нищать городину.
Про це повідомляє видання «Нове життя» - новини Любешівщини.
Місцевий житель Григорій Корець розповідає: цього року тварини вже вшосте пошкодили його поле з картоплею площею 10 соток.
Каже, після кожного такого випадку намагався впорядкувати ділянку, однак через короткий час кабани поверталися знову.
Сьогодні вранці та ж сама картина — перебите поле та пошкоджений урожай.
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Про це повідомляє видання «Нове життя» - новини Любешівщини.
Місцевий житель Григорій Корець розповідає: цього року тварини вже вшосте пошкодили його поле з картоплею площею 10 соток.
Каже, після кожного такого випадку намагався впорядкувати ділянку, однак через короткий час кабани поверталися знову.
Сьогодні вранці та ж сама картина — перебите поле та пошкоджений урожай.
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