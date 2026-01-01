Дикі кабани вшосте пошкодили городину волинянину





Про це



Місцевий житель Григорій Корець розповідає: цього року тварини вже вшосте пошкодили його поле з картоплею площею 10 соток.



Каже, після кожного такого випадку намагався впорядкувати ділянку, однак через короткий час кабани поверталися знову.



Сьогодні вранці та ж сама картина — перебите поле та пошкоджений урожай.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Хоцуні на Любешівщині дикі кабани нищать городину.Про це повідомляє видання «Нове життя» - новини Любешівщини.Місцевий жительрозповідає: цього року тварини вже вшосте пошкодили його поле з картоплею площею 10 соток.Каже, після кожного такого випадку намагався впорядкувати ділянку, однак через короткий час кабани поверталися знову.Сьогодні вранці та ж сама картина — перебите поле та пошкоджений урожай.

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