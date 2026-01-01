Дикі кабани вшосте пошкодили городину волинянину

Дикі кабани вшосте пошкодили городину волинянину
У Хоцуні на Любешівщині дикі кабани нищать городину.

Про це повідомляє видання «Нове життя» - новини Любешівщини.

Місцевий житель Григорій Корець розповідає: цього року тварини вже вшосте пошкодили його поле з картоплею площею 10 соток.

Каже, після кожного такого випадку намагався впорядкувати ділянку, однак через короткий час кабани поверталися знову.

Сьогодні вранці та ж сама картина — перебите поле та пошкоджений урожай.
Дикі кабани вшосте пошкодили городину волинянину

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: городина, дикі кабани, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дикі кабани вшосте пошкодили городину волинянину
Сьогодні, 17:01
Вирощували тютюн на 40 гектарах: судитимуть фермера та його брата
Сьогодні, 16:48
У Луцьку через спеку у медзакладах зросла кількість пацієнтів з інсультами
Сьогодні, 16:08
Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Андрієм Максимчуком
Сьогодні, 15:54
Як перенести фото, банк і чати на iPhone
Сьогодні, 15:36
Медіа
відео
1/8