У Луцьку попрощалися з двома воїнами Дмитром Лавренчуком та Олександром Горбачем
Сьогодні, 19:06
Сьогодні попрощалися з двома нашими Героями Дмитром Лавренчуком та Олександром Горбачем.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Чин похорону відбувся сьогодні, 23 червня, у кафедральному соборі Святої Трійці.
Лавренчук Дмитро Миколайович (02.03.1992 року народження) загинув 13 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новогригорівка Павлоградського району Дніпропетровської області.
Горбач Олександр Олександрович (18.03.1995 року народження) загинув 28 грудня 2025 року поблизу населеного пункту Садки Сумської області, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну та її незалежність.
Поховали захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Чин похорону відбувся сьогодні, 23 червня, у кафедральному соборі Святої Трійці.
Лавренчук Дмитро Миколайович (02.03.1992 року народження) загинув 13 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новогригорівка Павлоградського району Дніпропетровської області.
Горбач Олександр Олександрович (18.03.1995 року народження) загинув 28 грудня 2025 року поблизу населеного пункту Садки Сумської області, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну та її незалежність.
Поховали захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 24 червня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку попрощалися з двома воїнами Дмитром Лавренчуком та Олександром Горбачем
Сьогодні, 19:06
«Скелі» закидають знущання з новобранців і самогубства в навчальних центрах. Що відомо?
Сьогодні, 18:08
Дикі кабани вшосте пошкодили городину волинянину
Сьогодні, 17:01