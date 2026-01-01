У Луцьку попрощалися з двома воїнами Дмитром Лавренчуком та Олександром Горбачем

Сьогодні попрощалися з двома нашими ГероямитаПро це повідомили у Луцькій міській раді.Чин похорону відбувся сьогодні, 23 червня, у кафедральному соборі Святої Трійці.Лавренчук Дмитро Миколайович (02.03.1992 року народження) загинув 13 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новогригорівка Павлоградського району Дніпропетровської області.Горбач Олександр Олександрович (18.03.1995 року народження) загинув 28 грудня 2025 року поблизу населеного пункту Садки Сумської області, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну та її незалежність.Поховали захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.