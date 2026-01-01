Луцьк знову накрив сморід: де найбільше страждають мешканці
Сьогодні, 20:38
У Луцьку мешканці продовжують скаржитися на неприємний запах у різних районах міста.
Упродовж червня зафіксували 52 відповідні звернення, повідомила у коментарі misto.media директорка департаменту «Центр надання адміністративних послуг у Луцьку» Луцької міської ради Лариса Карп’як.
З її слів, скарги надходять із різних частин міста. Найчастіше люди згадують райони ЛПЗ, вул. Івана Франка, просп. Грушевського та Соборності.
Причини появи неприємного запаху наразі встановлюють, кажуть в КП «Луцькводоканал».
«Роботу очисних споруд контролюють постійно і зауважень до їхнього функціонування немає», — розповів misto.media заступник директора підприємства Святослав Дмитроца.
З його слів, у відповідь на звернення мешканців фахівці обстежать каналізаційні колектори у зазначених районах та на прилеглих вулицях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Упродовж червня зафіксували 52 відповідні звернення, повідомила у коментарі misto.media директорка департаменту «Центр надання адміністративних послуг у Луцьку» Луцької міської ради Лариса Карп’як.
З її слів, скарги надходять із різних частин міста. Найчастіше люди згадують райони ЛПЗ, вул. Івана Франка, просп. Грушевського та Соборності.
Причини появи неприємного запаху наразі встановлюють, кажуть в КП «Луцькводоканал».
«Роботу очисних споруд контролюють постійно і зауважень до їхнього функціонування немає», — розповів misto.media заступник директора підприємства Святослав Дмитроца.
З його слів, у відповідь на звернення мешканців фахівці обстежать каналізаційні колектори у зазначених районах та на прилеглих вулицях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України полковнику СБУ Денису Поповичу з Волині
Сьогодні, 21:15
Луцьк знову накрив сморід: де найбільше страждають мешканці
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 24 червня
Сьогодні, 20:00