Луцьк знову накрив сморід: де найбільше страждають мешканці

Луцьк знову накрив сморід: де найбільше страждають мешканці
У Луцьку мешканці продовжують скаржитися на неприємний запах у різних районах міста.

Упродовж червня зафіксували 52 відповідні звернення, повідомила у коментарі misto.media директорка департаменту «Центр надання адміністративних послуг у Луцьку» Луцької міської ради Лариса Карп’як.

З її слів, скарги надходять із різних частин міста. Найчастіше люди згадують райони ЛПЗ, вул. Івана Франка, просп. Грушевського та Соборності.

Причини появи неприємного запаху наразі встановлюють, кажуть в КП «Луцькводоканал».

«Роботу очисних споруд контролюють постійно і зауважень до їхнього функціонування немає», — розповів misto.media заступник директора підприємства Святослав Дмитроца.

З його слів, у відповідь на звернення мешканців фахівці обстежать каналізаційні колектори у зазначених районах та на прилеглих вулицях.

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Теги: Луцьк, сморід
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