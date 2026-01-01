Луцьк знову накрив сморід: де найбільше страждають мешканці





Упродовж червня зафіксували 52 відповідні звернення, повідомила у коментарі Лариса Карп’як.



З її слів, скарги надходять із різних частин міста. Найчастіше люди згадують райони ЛПЗ, вул. Івана Франка, просп. Грушевського та Соборності.



Причини появи неприємного запаху наразі встановлюють, кажуть в КП «Луцькводоканал».



«Роботу очисних споруд контролюють постійно і зауважень до їхнього функціонування немає», — розповів misto.media заступник директора підприємства Святослав Дмитроца.



З його слів, у відповідь на звернення мешканців фахівці обстежать каналізаційні колектори у зазначених районах та на прилеглих вулицях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку мешканці продовжують скаржитися на неприємний запах у різних районах міста.Упродовж червня зафіксували 52 відповідні звернення, повідомила у коментарі misto.media директорка департаменту «Центр надання адміністративних послуг у Луцьку» Луцької міської радиЗ її слів, скарги надходять із різних частин міста. Найчастіше люди згадують райони ЛПЗ, вул. Івана Франка, просп. Грушевського та Соборності.Причини появи неприємного запаху наразі встановлюють, кажуть в КП «Луцькводоканал».«Роботу очисних споруд контролюють постійно і зауважень до їхнього функціонування немає», — розповів misto.media заступник директора підприємства Святослав Дмитроца.З його слів, у відповідь на звернення мешканців фахівці обстежать каналізаційні колектори у зазначених районах та на прилеглих вулицях.

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