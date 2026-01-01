Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України полковнику СБУ Денису Поповичу з Волині

Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України полковнику СБУ Денису Поповичу з Волині
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому співробітнику ЦСО “А” СБУ - полковнику Денису Поповичу.

Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.

Денис Попович народився 01 липня 1983 року в Луцьку.

Після школи закінчив Луцький державний технічний університет. Згодом закінчив Національну академію СБУ та став офіцером Управління СБ України у Волинській області.
Він пройшов шлях від початківця до заступника начальника відділу ЦСО “А” СБУ в Управлінні СБ України у Волинській області.

Денис Попович був майстром спорту України з плавання, рекордсменом України, спортсменом IPSC, головою ССК «ОПЕРАТОР».

Загинув 23 травня 2026 року під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку.

За життя Денис Попович був нагороджений багатьма державними та відомчими відзнаками за доблесть, мужність і відвагу. Зокрема, орденом Богдана Хмельницького III ступеня та нагрудним знаком Служби безпеки України "За доблесть".

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові Президент України присвоїв полковнику Денису Поповичу звання Героя України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” (посмертно).

Президент вручив нагороду сім’ї загиблого.

В Дениса залишилися дружина, дві доньки та батьки.

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Теги: СБУ, нагорода, загиблий, Герой
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