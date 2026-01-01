Заступник начальника Луцького ТЦК торік став власником будинку за 1 гривню
Сьогодні, 21:45
Заступник начальника Луцького районного ТЦК та СП Роман Наглюк минулого року став власником житлового будинку, вартістю 1 гривня.
Про це свідчать дані його електронної декларації, передають Українські Новини.
У нього з 2023 року є земельна ділянка у Волинській області, а минулого року він оформив власність на будинок біля Луцька площею 87 квадратних метрів. При цьому, 50% частки на будинок належить його брату на праві власності.
А у 2024 році у нього зʼявилась автівка CHEVROLET ORLANDO за 200 тис. гривень. Живе заступник начальника ТЦК на одну лише зарплату, яка за рік склала 580 тис. гривень. Також у нього є збереження в розмірі 4200 доларів.
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Про це свідчать дані його електронної декларації, передають Українські Новини.
У нього з 2023 року є земельна ділянка у Волинській області, а минулого року він оформив власність на будинок біля Луцька площею 87 квадратних метрів. При цьому, 50% частки на будинок належить його брату на праві власності.
А у 2024 році у нього зʼявилась автівка CHEVROLET ORLANDO за 200 тис. гривень. Живе заступник начальника ТЦК на одну лише зарплату, яка за рік склала 580 тис. гривень. Також у нього є збереження в розмірі 4200 доларів.
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