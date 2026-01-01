Заступник начальника Луцького ТЦК торік став власником будинку за 1 гривню

Роман Наглюк минулого року став власником житлового будинку, вартістю 1 гривня.



Про це свідчать дані його електронної декларації, передають



У нього з 2023 року є земельна ділянка у Волинській області, а минулого року він оформив власність на будинок біля Луцька площею 87 квадратних метрів. При цьому, 50% частки на будинок належить його брату на праві власності.



А у 2024 році у нього зʼявилась автівка CHEVROLET ORLANDO за 200 тис. гривень. Живе заступник начальника ТЦК на одну лише зарплату, яка за рік склала 580 тис. гривень. Також у нього є збереження в розмірі 4200 доларів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступник начальника Луцького районного ТЦК та СПминулого року став власником житлового будинку, вартістю 1 гривня.Про це свідчать дані його електронної декларації, передають Українські Новини У нього з 2023 року є земельна ділянка у Волинській області, а минулого року він оформив власність на будинок біля Луцька площею 87 квадратних метрів. При цьому, 50% частки на будинок належить його брату на праві власності.А у 2024 році у нього зʼявилась автівка CHEVROLET ORLANDO за 200 тис. гривень. Живе заступник начальника ТЦК на одну лише зарплату, яка за рік склала 580 тис. гривень. Також у нього є збереження в розмірі 4200 доларів.

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