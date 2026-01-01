У місті на Волині планують суттєво підняти вартість проїзду: подробиці
Сьогодні, 22:43
У Володимирі планують підвищити вартість проїзду в громадському транспорті. Ціна квитка у міських маршрутках зросте з 10 до 15 гривень, а для школярів – з 6 до 10 гривень. Відповідний проєкт рішення виконкому вже пройшов етап громадських обговорень.
Про це стало відомо за підсумками відкритих громадських слухань, які відбулися в приміщенні ЦНАПу, повідомляють у Володимирській міськраді.
Проєкт рішення виконавчого комітету «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі» передбачає такі зміни:
Для звичайних пасажирів: вартість проїзду зросте до 15 гривень (чинний тариф у розмірі 10 гривень тримався ще з червня 2022 року);
Для учнів: вартість поїздки становитиме 10 гривень замість теперішніх 6 гривень.
Оскільки етап збору пропозицій та громадського обговорення успішно завершено без жодних заперечень, проєкт рішення тепер спрямують на розгляд чергового засідання виконавчого комітету, який і має затвердити нові тарифи. Після ухвалення та офіційного оприлюднення рішення виконкому нові ціни на проїзд вступлять у дію.
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Про це стало відомо за підсумками відкритих громадських слухань, які відбулися в приміщенні ЦНАПу, повідомляють у Володимирській міськраді.
Проєкт рішення виконавчого комітету «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі» передбачає такі зміни:
Для звичайних пасажирів: вартість проїзду зросте до 15 гривень (чинний тариф у розмірі 10 гривень тримався ще з червня 2022 року);
Для учнів: вартість поїздки становитиме 10 гривень замість теперішніх 6 гривень.
Оскільки етап збору пропозицій та громадського обговорення успішно завершено без жодних заперечень, проєкт рішення тепер спрямують на розгляд чергового засідання виконавчого комітету, який і має затвердити нові тарифи. Після ухвалення та офіційного оприлюднення рішення виконкому нові ціни на проїзд вступлять у дію.
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