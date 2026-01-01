Паливна криза дісталась головного нафтового регіону Росії





Про це повідомляє



Обмеження на продаж бензину та дизельного палива запровадили в Ханти-Мансійському автономному окрузі - регіоні, де видобувається близько 40% усієї російської нафти.



За даними видання, на автозаправних станціях "Газпромнефти" в ХМАО одній людині дозволяють придбати не більше 40 літрів бензину та 80 літрів дизельного палива. Заправка можлива лише безпосередньо в бак автомобіля та після попередньої оплати.



Подібні обмеження, за словами співробітниці однієї АЗС, були введені в ніч на 23 червня.



"Якась дурниця, думаю я, як громадянин Російської Федерації. Ми нафтою залиті по вуха, свердловини зупиняють, нікуди дівати нафту, а бензину немає", - поскаржився один із мешканців міста Радужний.



Аналогічні обмеження запровадили в місті нафтовиків Стрежево в сусідній Томській області. Місцева влада пояснила це необхідністю запобігти масовому вивезенню пального в інші регіони.



Про обмеження на АЗС також повідомляли водії з Тюмені. Тим часом губернатор Новосибірської області Андрій Травников заявив, що через ситуацію в сусідніх регіонах аналогічні заходи можуть запровадити й там.



Напередодні про ліміти на продаж бензину та дизеля повідомили влади Омської, Іркутської, Саратовської, Воронезької, Тамбовської та Амурської областей. Загалом різні обмеження вже діють більш ніж у 50 регіонах Росії.



За оцінками Energy Intelligence, через удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах обсяги нафтопереробки на початку червня впали нижче 4 мільйонів барелів на добу - це найнижчий показник за останні 21 рік. Водночас простоювала майже третина потужностей НПЗ.



"Кампанія України проти російського енергетичного сектору завдала масштабної шкоди, внаслідок чого країна рухається до найгіршої паливної кризи в своїй історії", - заявили аналітики Energy Intelligence.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Росії продовжує загострюватися ситуація з пальним. Нові обмеження запровадили там, де зосереджена значна частина нафтовидобутку країни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.Обмеження на продаж бензину та дизельного палива запровадили в Ханти-Мансійському автономному окрузі - регіоні, де видобувається близько 40% усієї російської нафти.За даними видання, на автозаправних станціях "Газпромнефти" в ХМАО одній людині дозволяють придбати не більше 40 літрів бензину та 80 літрів дизельного палива. Заправка можлива лише безпосередньо в бак автомобіля та після попередньої оплати.Подібні обмеження, за словами співробітниці однієї АЗС, були введені в ніч на 23 червня."Якась дурниця, думаю я, як громадянин Російської Федерації. Ми нафтою залиті по вуха, свердловини зупиняють, нікуди дівати нафту, а бензину немає", - поскаржився один із мешканців міста Радужний.Аналогічні обмеження запровадили в місті нафтовиків Стрежево в сусідній Томській області. Місцева влада пояснила це необхідністю запобігти масовому вивезенню пального в інші регіони.Про обмеження на АЗС також повідомляли водії з Тюмені. Тим часом губернатор Новосибірської області Андрій Травников заявив, що через ситуацію в сусідніх регіонах аналогічні заходи можуть запровадити й там.Напередодні про ліміти на продаж бензину та дизеля повідомили влади Омської, Іркутської, Саратовської, Воронезької, Тамбовської та Амурської областей. Загалом різні обмеження вже діють більш ніж у 50 регіонах Росії.За оцінками Energy Intelligence, через удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах обсяги нафтопереробки на початку червня впали нижче 4 мільйонів барелів на добу - це найнижчий показник за останні 21 рік. Водночас простоювала майже третина потужностей НПЗ."Кампанія України проти російського енергетичного сектору завдала масштабної шкоди, внаслідок чого країна рухається до найгіршої паливної кризи в своїй історії", - заявили аналітики Energy Intelligence.

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