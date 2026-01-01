Чи очікувати магнітні бурі 24 червня: прогноз

У середу, 24 червня 2026 року, прогнозують слабку магнітну активність.Як повідомляють в meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 3,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці відбувся один спалах класу В, який суттєво не впливає на Землю.Очікується, що в середу геомагнітне поле від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.