Курс валют на 24 червня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют на 24 червня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Національний банк України оприлюднив курс валют на середу, 24 червня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 2 копійки і становить 44,88 грн. Змінилися й показники євро та злотого: втратили 31 та 10 копійок відповідно.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 44,88 (-2 коп.)

Курс євро
1 євро — 51,10 (-31 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,92 (-10 коп.).

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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