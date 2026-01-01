Рада готує драконівські штрафи за перевищення швидкості: стали відомі суми
Сьогодні, 07:15
Верховна Рада спільно з МВС розробила законопроєкт, який збільшує штрафи для водіїв за перевищення швидкості в кілька разів, а для системних порушників передбачає суму у 17 тис. грн.
Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, передає ТСН.
Наразі в Україні діють такі штрафи за перевищення швидкості:
- більш ніж на 20 км/год. — 340 грн;
- більш ніж на 50 км/год. — 1700 грн.
Водночас законопроєкт, розроблений спільно з МВС та Національною поліцією — «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії, які призводять до травматизму та смертності на дорогах» — передбачає суттєве посилення відповідальності.
Нові штрафи за перевищення швидкості:
- понад 20 км/год. — 680 грн;
- понад 40 км/год. — 2040 грн;
- понад 60 км/год. — 2720 грн;
- понад 80 км/год. — 3400 грн;
- у разі п’яти і більше порушень протягом року — 17 тис. грн.
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Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, передає ТСН.
Наразі в Україні діють такі штрафи за перевищення швидкості:
- більш ніж на 20 км/год. — 340 грн;
- більш ніж на 50 км/год. — 1700 грн.
Водночас законопроєкт, розроблений спільно з МВС та Національною поліцією — «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії, які призводять до травматизму та смертності на дорогах» — передбачає суттєве посилення відповідальності.
Нові штрафи за перевищення швидкості:
- понад 20 км/год. — 680 грн;
- понад 40 км/год. — 2040 грн;
- понад 60 км/год. — 2720 грн;
- понад 80 км/год. — 3400 грн;
- у разі п’яти і більше порушень протягом року — 17 тис. грн.
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