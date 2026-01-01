Рада готує драконівські штрафи за перевищення швидкості: стали відомі суми





Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, передає



Наразі в Україні діють такі штрафи за перевищення швидкості:



- більш ніж на 20 км/год. — 340 грн;



- більш ніж на 50 км/год. — 1700 грн.



Водночас законопроєкт, розроблений спільно з МВС та Національною поліцією — «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії, які призводять до травматизму та смертності на дорогах» — передбачає суттєве посилення відповідальності.



Нові штрафи за перевищення швидкості:



- понад 20 км/год. — 680 грн;



- понад 40 км/год. — 2040 грн;



- понад 60 км/год. — 2720 грн;



- понад 80 км/год. — 3400 грн;



- у разі п’яти і більше порушень протягом року — 17 тис. грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада спільно з МВС розробила законопроєкт, який збільшує штрафи для водіїв за перевищення швидкості в кілька разів, а для системних порушників передбачає суму у 17 тис. грн.Про це повідомила народна депутатка, передає ТСН Наразі в Україні діють такі штрафи за перевищення швидкості:- більш ніж на 20 км/год. — 340 грн;- більш ніж на 50 км/год. — 1700 грн.Водночас законопроєкт, розроблений спільно з МВС та Національною поліцією — «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії, які призводять до травматизму та смертності на дорогах» — передбачає суттєве посилення відповідальності.Нові штрафи за перевищення швидкості:- понад 20 км/год. — 680 грн;- понад 40 км/год. — 2040 грн;- понад 60 км/год. — 2720 грн;- понад 80 км/год. — 3400 грн;- у разі п’яти і більше порушень протягом року — 17 тис. грн.

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