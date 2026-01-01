На Волині на ремонт міжнародного пункту пропуску докинули 62 млн гривень





Про продовження ремонту стало відомо з інформації системи публічних закупівель «Prozzoro», інформує



У листопаді 2025 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області провела закупівлю робіт з ремонту міжнародного автомобільного пункту пропуску«Устилуг-Зосин». Підряд дістався львівському товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельна корпорація «РСГ». За 66,2 млн гривень вона взялася за ремонт МПП із заміною електрообладнання, мереж, фасадів та даху адмінприміщення, ґанків, дорожнього та тротуарного покриття, водогону, модульних будинків, влаштування навісів.



У квітні 2026-го Волинська облдержадміністрація звітувала, що роботи виконані на 90%.



Наприкінці травня після огляду МПП фахівці Служби відновлення повідомили, що ремонт незавершений.



Відтак Служба відновлення провела відкриті торги із закупівлі додаткових робіт з майже такою ж вартістю, як основні: понад 62,3 млн грн. Підряд, як і попереднього разу, дістався єдиному учаснику – компанії «Будівельна корпорація «РСГ». Договір підписали 17 червня.



з суми 62,3 млн грн 17,5 млн грн виділено з держбюджету, а 44,8 млн – з інших джерел. Ремонт має завершитися до кінця грудня 2026 року.



Таким чином загальна вартість робіт на прикордонному пункті пропуску зросла до 128 мільйонів.



Згідно з договором підрядник має влаштувати залізобетонні фундаменти під модульні приміщення, приміщення складу й архіву, відремонтувати покрівлю, санітарний модуль, котельню утеплити фасад, замінити систему кондиціонування й інше. Також провести дорожні роботи, наприклад, облаштувати пристрої примусового зниження швидкості руху, поставити дорожні знаки.



Найдорожчі позиції з інформації про матеріальні ресурси – чотири блокатори для перекриття проїзду по 208 тисяч кожен, семеро дверей по 44 тис грн, електричний щит за понад 189 тис грн. Також підрядник має придбати і встановити майже 600 метрів квадратних композитних алюмінієвих панелей невідомої марки й товщини за ціною понад 5,4 тис. грн/м квадратний, тобто загальна вартість – понад три мільйони гривень. В онлайнмаркетах стільки вартують фасадні панелі преміум-сегменту з високим класом вогнестійкості.



Пропускна спроможність МПП «Устилуг-Зосин» – 900 одиниць транспортних засобів за добу. З них 700 – легкових автівок, 250 – вантажних, 40 автобусів. Щодоби там одночасно працює 59 осіб.



Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна корпорація «РСГ» було зареєстроване наприкінці 2020 року в Ківерцях, однак в 2023 році змінило прописку на Львів. Основний вид діяльності – «будівництво інших споруд». Директором і власником компанії є Роман Павельчак з реєстрацією на Івано-Франківщині.



За час існування компанія підписала із держзамовниками Волинської та Львівської областей 68 договорів на понад 380 млн грн. На перших трьох позиціях за сумою договорів – гуманітарний відділ Ківерцівської міськради, Служба відновлення та розвитку інфраструктури Волині та Новояворівська міська рада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області замовила додаткові роботи з ремонту міжнародного автомобільного пункту пропуску «Устилуг-Зосин» на українсько-польському кордоні на понад 62 мільйони гривень. Оновленням пункту пропуску з осені 2025 року займається львівська компанія «Будівельна корпорація «РСГ». Початково на ремонт виділили понад 66 мільйонів гривень, тож нині вартість робіт зросла до 128 мільйонів.Про продовження ремонту стало відомо з інформації системи публічних закупівель «Prozzoro», інформує "Сила правди" У листопаді 2025 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області провела закупівлю робіт з ремонту міжнародного автомобільного пункту пропуску«Устилуг-Зосин». Підряд дістався львівському товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельна корпорація «РСГ». За 66,2 млн гривень вона взялася за ремонт МПП із заміною електрообладнання, мереж, фасадів та даху адмінприміщення, ґанків, дорожнього та тротуарного покриття, водогону, модульних будинків, влаштування навісів.У квітні 2026-го Волинська облдержадміністрація звітувала, що роботи виконані на 90%.Наприкінці травня після огляду МПП фахівці Служби відновлення повідомили, що ремонт незавершений.Відтак Служба відновлення провела відкриті торги із закупівлі додаткових робіт з майже такою ж вартістю, як основні: понад 62,3 млн грн. Підряд, як і попереднього разу, дістався єдиному учаснику – компанії «Будівельна корпорація «РСГ». Договір підписали 17 червня.з суми 62,3 млн грн 17,5 млн грн виділено з держбюджету, а 44,8 млн – з інших джерел. Ремонт має завершитися до кінця грудня 2026 року.Таким чином загальна вартість робіт на прикордонному пункті пропуску зросла до 128 мільйонів.Згідно з договором підрядник має влаштувати залізобетонні фундаменти під модульні приміщення, приміщення складу й архіву, відремонтувати покрівлю, санітарний модуль, котельню утеплити фасад, замінити систему кондиціонування й інше. Також провести дорожні роботи, наприклад, облаштувати пристрої примусового зниження швидкості руху, поставити дорожні знаки.Найдорожчі позиції з інформації про матеріальні ресурси – чотири блокатори для перекриття проїзду по 208 тисяч кожен, семеро дверей по 44 тис грн, електричний щит за понад 189 тис грн. Також підрядник має придбати і встановити майже 600 метрів квадратних композитних алюмінієвих панелей невідомої марки й товщини за ціною понад 5,4 тис. грн/м квадратний, тобто загальна вартість – понад три мільйони гривень. В онлайнмаркетах стільки вартують фасадні панелі преміум-сегменту з високим класом вогнестійкості.Пропускна спроможність МПП «Устилуг-Зосин» – 900 одиниць транспортних засобів за добу. З них 700 – легкових автівок, 250 – вантажних, 40 автобусів. Щодоби там одночасно працює 59 осіб.Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна корпорація «РСГ» було зареєстроване наприкінці 2020 року в Ківерцях, однак в 2023 році змінило прописку на Львів. Основний вид діяльності – «будівництво інших споруд». Директором і власником компанії є Роман Павельчак з реєстрацією на Івано-Франківщині.За час існування компанія підписала із держзамовниками Волинської та Львівської областей 68 договорів на понад 380 млн грн. На перших трьох позиціях за сумою договорів – гуманітарний відділ Ківерцівської міськради, Служба відновлення та розвитку інфраструктури Волині та Новояворівська міська рада.

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