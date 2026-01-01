РФ готує провокацію «під чужим прапором» для виправдання нової агресії, - МЗС Польщі





Про це повідомляє Радослава Сікорського в соцмережі X.



"Анонс провокації"



Останні закиди Кремля є інформаційним підґрунтям для операції російських спецслужб на власній території, щоб отримати привід для нових ударів. На цьому наголосив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.



"Це звучить як анонс провокації. Я очікую нападу на територію Росії під фальшивим прапором, на який Путін "відповість". Нагадую, що в серпні 1939 року Абвер інсценував "польську" атаку на радіостанцію в Гляйвіці, щоб дати собі привід для війни", - зазначив очільник польського МЗС.



Погрози путіна та закиди щодо Латвії



Приводом для занепокоєння європейських дипломатів став виступ володимира путіна перед випускниками військових вишів. Він заявив, що Росія завдаватиме ударів у відповідь по країнах Європи, якщо з їхньої території фіксуватимуть запуск безпілотників у бік російських об'єктів.



Глава Кремля стверджував, що лідери ЄС нібито "намагаються відхреститися" від ударів, списуючи все на технічні збої чи українські РЕБ. Нальоти дронів на РФ він назвав спробою дестабілізувати суспільство.



Цій заяві передували травневі закиди Служби зовнішньої розвідки РФ, яка звинуватила ЗСУ у підготовці запусків БпЛА безпосередньо з п'яти військових баз Латвії (Адажі, Селонія, Лієлварде, Даугавпілс та Єкабпілс), додавши, що членство в НАТО Ригу "не захистить".



Агресивна риторика Кремля щодо країн Балтії також вкладається у довгострокову стратегію підготовки до глобального конфлікту. Зокрема, за оцінками литовської розвідки, Російська Федерація може вийти на повну готовність до прямого зіткнення з Північноатлантичним альянсом уже за шість років.



Така загроза обумовлена геополітичними амбіціями російського керівництва. Як зазначав у інтерв’ю РБК-Україна голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне, стратегічною метою Кремля залишається відновлення контролю над усіма територіями, які входили до складу СРСР до його розпаду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Москва готує інсценізовану провокацію "під фальшивим прапором" для виправдання подальшої ескалації. На чергові залякування з боку російського керівництва миттєво відреагували у Варшаві, порівнявши дії Кремля з підготовкою Третього Рейху до нападу на Польщу в 1939 році.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщів соцмережі X.Останні закиди Кремля є інформаційним підґрунтям для операції російських спецслужб на власній території, щоб отримати привід для нових ударів. На цьому наголосив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський."Це звучить як анонс провокації. Я очікую нападу на територію Росії під фальшивим прапором, на який Путін "відповість". Нагадую, що в серпні 1939 року Абвер інсценував "польську" атаку на радіостанцію в Гляйвіці, щоб дати собі привід для війни", - зазначив очільник польського МЗС.Приводом для занепокоєння європейських дипломатів став виступперед випускниками військових вишів. Він заявив, що Росія завдаватиме ударів у відповідь по країнах Європи, якщо з їхньої території фіксуватимуть запуск безпілотників у бік російських об'єктів.Глава Кремля стверджував, що лідери ЄС нібито "намагаються відхреститися" від ударів, списуючи все на технічні збої чи українські РЕБ. Нальоти дронів на РФ він назвав спробою дестабілізувати суспільство.Цій заяві передували травневі закиди Служби зовнішньої розвідки РФ, яка звинуватила ЗСУ у підготовці запусків БпЛА безпосередньо з п'яти військових баз Латвії (Адажі, Селонія, Лієлварде, Даугавпілс та Єкабпілс), додавши, що членство в НАТО Ригу "не захистить".Агресивна риторика Кремля щодо країн Балтії також вкладається у довгострокову стратегію підготовки до глобального конфлікту. Зокрема, за оцінками литовської розвідки, Російська Федерація може вийти на повну готовність до прямого зіткнення з Північноатлантичним альянсом уже за шість років.Така загроза обумовлена геополітичними амбіціями російського керівництва. Як зазначав у інтерв’ю РБК-Україна голова Військового комітету НАТО, стратегічною метою Кремля залишається відновлення контролю над усіма територіями, які входили до складу СРСР до його розпаду.

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