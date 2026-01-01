Шестеро волинян претендують на Всеукраїнську премію «Тренер року-2026»





Про це Зіновія Лещенко.



З її слів, метою премії є відзначення тренерів та тренерів-викладачів, які мають вагомі професійні здобутки та показують високі результати у підготовці спортсменів.



Серед претендентів на почесне звання представники Волині:



Номінація "Тренер року з літніх олімпійських видів спорту":



Валентин Андрусь — важка атлетика.



Номінація "Тренер року з неолімпійських видів спорту:



Андрій Зінчук — змішані єдиноборства ММА;

Дар'я Гончаренко — джиу-джитсу;

Анатолій Долинський — радіоспорт.



Номінація "Тренер року з літніх паралімпійських та дефлімпійських видів спорту":



Вячеслав Загреба — пара каное.



Номінація "Тренер року з масового спорту":



Петро Петров — учитель фізичної культури Заборольського ліцею № 32 Луцької міської ради тренер мультиспортивного клубу "Динамо-Забороль".



Цьогоріч тренери з усієї країни змагатимуться у восьми номінаціях, а переможців визначатимуть шляхом відкритого голосування, яке триватиме з 18 по 20 червня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Напередодні Дня тренера, який в Україні щороку відзначають 19 липня, Міністерство молоді та спорту України започаткувало премію "Тренер року-2026". Серед претендентів на отримання нагороди — шестеро тренерів з Волині.Про це Суспільному 23 червня розповіла керівниця управління молоді та спорту облдержадмінстрації ВолиніЗ її слів, метою премії є відзначення тренерів та тренерів-викладачів, які мають вагомі професійні здобутки та показують високі результати у підготовці спортсменів.Серед претендентів на почесне звання представники Волині:":— важка атлетика.— змішані єдиноборства ММА;— джиу-джитсу;— радіоспорт.— пара каное.— учитель фізичної культури Заборольського ліцею № 32 Луцької міської ради тренер мультиспортивного клубу "Динамо-Забороль".Цьогоріч тренери з усієї країни змагатимуться у восьми номінаціях, а переможців визначатимуть шляхом відкритого голосування, яке триватиме з 18 по 20 червня.

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