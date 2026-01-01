Посадовцю Луцької міської ради повідомили про підозру в розтраті понад 2,3 мільйона гривень





Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



За даними слідства, під час реалізації проєкту з реконструкції кінотеатру посадовець, діючи за попередньою змовою зі службовою особою підрядної організації, забезпечив безпідставне збільшення вартості обладнання та устаткування, використаних під час виконання будівельних робіт.



Своїми діями посадовець допустив розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Сума завданих збитків становить понад 2 мільйони 300 тисяч гривень.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повідомили про підозру начальнику одного із управлінь Луцької міської ради у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.За даними слідства, під час реалізації проєкту з реконструкції кінотеатру посадовець, діючи за попередньою змовою зі службовою особою підрядної організації, забезпечив безпідставне збільшення вартості обладнання та устаткування, використаних під час виконання будівельних робіт.Своїми діями посадовець допустив розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Сума завданих збитків становить понад 2 мільйони 300 тисяч гривень.Досудове розслідування триває.

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