Путін шантажує Лукашенка для відкриття «другого фронту», - WSJ

Олександра Лукашенка, вимагаючи надати територію країни для відкриття нового фронту проти України. Кремль розглядає можливість використання сусідньої держави для масованих атак дронами та гібридних операцій проти країн НАТО.



Про це повідомляє



У матеріалі наголошується, що тиск на Мінськ триває з початку цього року. Кремль розглядає небезпечну ескалацію через уповільнення російського наступу на Донбасі й путіну потрібні нові точки напруги.



За даними офіційних осіб США та Європи, Кремль має конкретні цілі. Територія Білорусі потрібна для:



постійних запусків дронів по українських об'єктах;



розширення лінії фронту в бік західних областей України;



відволікання резервів ЗСУ від критичних ділянок на сході.



Білорусь можуть використати для провокацій проти сусідніх країн Альянсу. Росія хоче підірвати підтримку України й перевірити реакцію НАТО. Минулого літа російські безпілотники вже залітали у повітряний простір Польщі. Тепер такі операції можуть стати системними, зазначає видання.



Як кремль шантажує білоруського диктатора



У Москві на Лукашенка є чимало важелів впливу, а головний - гроші. Колишні співробітники розвідки підтверджують, що Кремль використовує фінансовий зашморг.



Більшість розмов та переговорів від Москви веде посол Борис Гризлов. Він контактує безпосередньо з Лукашенком. Головний аргумент Москви - повне припинення фінансової допомоги, а режим у Мінську критично залежить від цих вливань.



Як вже повідомлялось, український президент Володимир Зеленський дав диктаторові Лукашенку тиждень, щоб той прибрав зі своєї території ретранслятори для російських дронів-камікадзе "Шахед". "В іншому випадку ми самі їх приберемо", - заявив лідер України.



Крім того, Зеленський вимагає від Білорусі припинити підтримувати РФ пальним з НПЗ країни. За даними Києва, протягом січня - травня постачання бензину з Білорусі в Росію зросло в 13 разів, а дизельного пального - утричі порівняно з минулим роком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія посилила тиск на диктатора Білорусі, вимагаючи надати територію країни для відкриття нового фронту проти України. Кремль розглядає можливість використання сусідньої держави для масованих атак дронами та гібридних операцій проти країн НАТО.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітику The Wall Street Journal.У матеріалі наголошується, що тиск на Мінськ триває з початку цього року. Кремль розглядає небезпечну ескалацію через уповільнення російського наступу на Донбасі йпотрібні нові точки напруги.За даними офіційних осіб США та Європи, Кремль має конкретні цілі. Територія Білорусі потрібна для:постійних запусків дронів по українських об'єктах;розширення лінії фронту в бік західних областей України;відволікання резервів ЗСУ від критичних ділянок на сході.Білорусь можуть використати для провокацій проти сусідніх країн Альянсу. Росія хоче підірвати підтримку України й перевірити реакцію НАТО. Минулого літа російські безпілотники вже залітали у повітряний простір Польщі. Тепер такі операції можуть стати системними, зазначає видання.У Москві на Лукашенка є чимало важелів впливу, а головний - гроші. Колишні співробітники розвідки підтверджують, що Кремль використовує фінансовий зашморг.Більшість розмов та переговорів від Москви веде посол Борис Гризлов. Він контактує безпосередньо з Лукашенком. Головний аргумент Москви - повне припинення фінансової допомоги, а режим у Мінську критично залежить від цих вливань.Як вже повідомлялось, український президентдав диктаторові Лукашенку тиждень, щоб той прибрав зі своєї території ретранслятори для російських дронів-камікадзе "Шахед". "В іншому випадку ми самі їх приберемо", - заявив лідер України.Крім того, Зеленський вимагає від Білорусі припинити підтримувати РФ пальним з НПЗ країни. За даними Києва, протягом січня - травня постачання бензину з Білорусі в Росію зросло в 13 разів, а дизельного пального - утричі порівняно з минулим роком.

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