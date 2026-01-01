Неприємний запах у центрі Луцька – через аварію на колекторі, – міськрада

Неприємний запах у центрі Луцька – через аварію на колекторі, – міськрада
Сьогодні, 24 червня, у зв’язку з аварійним станом каналізаційного колектора на вул. Лесі Українки, 40 проводитимуть аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

На ділянці будуть встановлені обмежувальні знаки, працюватиме спецтехніка.

"Просимо водіїв і пішоходів бути уважними та дотримуватися вимог тимчасової організації руху. Під час виконання робіт можливе виникнення неприємних запахів", - зазначили у міській раді.

Роботи орієнтовно триватимуть три дні.


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Теги: Луцьк, сморід, ремонт
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