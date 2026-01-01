На Волині прогнозують спеку до +36 °C до кінця червня





Температура води у водоймах Волині наразі коливається від +18 до +24 °C. Зокрема, у річці Стир вода прогрілася приблизно до +22 °C, на озері Світязь — 24 °C, розповіла Світлана Дриганюк.



Погода найближчими днями



У середу, 24 червня, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 3–8 м/с. Температура вночі від +12 до +17 °C, вдень від +24 до +29 °C.



У четвер, 25 червня, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 3–8 м/с. Температура вночі від +12 до +17 °C, вдень від +24 до +29 °C.



У п’ятницю, 26 червня, прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі від +12 до +17 °C, вдень від +25 до +30 °C.



У суботу, 27 червня, — без опадів. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура вночі від +14 до +19 °C, вдень від +29 до +33 °C.



У неділю, 28 червня, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний, 5–10 м/с. Температура вночі від +16 до +21 °C, вдень від +31 до +36 °C.



Спекотна погода збережеться щонайменше до кінця місяця. Лише місцями можливі короткочасні дощі, каже Світлана Дриганюк.



«Такі температурні показники для кінця червня є загалом нормальними. Наразі середньодобова температура перевищує кліматичну норму на 3–5 градусів, а у вихідні можливе досягнення або перевищення максимальних значень», — зазначає синоптикиня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку та області до кінця червня утримається спекотна погода без опадів. Температура повітря сягатиме +36 °C.Температура води у водоймах Волині наразі коливається від +18 до +24 °C. Зокрема, у річці Стир вода прогрілася приблизно до +22 °C, на озері Світязь — 24 °C, розповіла misto.media чергова синоптикиня Волинського обласного гідрометеорологічного центруУ середу, 24 червня, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 3–8 м/с. Температура вночі від +12 до +17 °C, вдень від +24 до +29 °C.У четвер, 25 червня, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 3–8 м/с. Температура вночі від +12 до +17 °C, вдень від +24 до +29 °C.У п’ятницю, 26 червня, прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі від +12 до +17 °C, вдень від +25 до +30 °C.У суботу, 27 червня, — без опадів. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура вночі від +14 до +19 °C, вдень від +29 до +33 °C.У неділю, 28 червня, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний, 5–10 м/с. Температура вночі від +16 до +21 °C, вдень від +31 до +36 °C.Спекотна погода збережеться щонайменше до кінця місяця. Лише місцями можливі короткочасні дощі, каже Світлана Дриганюк.«Такі температурні показники для кінця червня є загалом нормальними. Наразі середньодобова температура перевищує кліматичну норму на 3–5 градусів, а у вихідні можливе досягнення або перевищення максимальних значень», — зазначає синоптикиня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію