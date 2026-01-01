Понад 2 мільйони гривень збитків: ексдиректорка держпідприємства на Волині отримала підозру
Сьогодні, 12:51
Повідомили про підозру колишній директорці ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» у привласненні та розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Слідство зʼясувало, що посадовиця уклала договір із товариством з обмеженою відповідальністю на розроблення документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у смугах відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території декількох районів Волинської області.
Як виявилося, вартість робіт за договором суттєво перевищувала ринкову. Унаслідок - завдано збитків державному підприємству на суму понад 2 млн 140 тис гривень, що є особливо великим розміром.
Досудове розслідування, розпочате за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, триває.
З власних джерел в правоохоронних органах Суспільному стало відомо, що у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах підозрюють колишню очільницю держпідприємства Оксану Грицюк.
"Буду оскаржувати запобіжний захід і підозру у суді, там взагалі безпідставно і бездоказово вручено підозру, необґрунтовано. І суд буде на моїй стороні", — сказала Оксана Грицюк телефоном.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Слідство зʼясувало, що посадовиця уклала договір із товариством з обмеженою відповідальністю на розроблення документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у смугах відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території декількох районів Волинської області.
Як виявилося, вартість робіт за договором суттєво перевищувала ринкову. Унаслідок - завдано збитків державному підприємству на суму понад 2 млн 140 тис гривень, що є особливо великим розміром.
Досудове розслідування, розпочате за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, триває.
З власних джерел в правоохоронних органах Суспільному стало відомо, що у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах підозрюють колишню очільницю держпідприємства Оксану Грицюк.
"Буду оскаржувати запобіжний захід і підозру у суді, там взагалі безпідставно і бездоказово вручено підозру, необґрунтовано. І суд буде на моїй стороні", — сказала Оксана Грицюк телефоном.
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