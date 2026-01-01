Понад 2 мільйони гривень збитків: ексдиректорка держпідприємства на Волині отримала підозру





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Слідство зʼясувало, що посадовиця уклала договір із товариством з обмеженою відповідальністю на розроблення документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у смугах відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території декількох районів Волинської області.



Як виявилося, вартість робіт за договором суттєво перевищувала ринкову. Унаслідок - завдано збитків державному підприємству на суму понад 2 млн 140 тис гривень, що є особливо великим розміром.



Досудове розслідування, розпочате за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, триває.



З власних джерел в правоохоронних органах Оксану Грицюк.



"Буду оскаржувати запобіжний захід і підозру у суді, там взагалі безпідставно і бездоказово вручено підозру, необґрунтовано. І суд буде на моїй стороні", — сказала Оксана Грицюк телефоном.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повідомили про підозру колишній директорці ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» у привласненні та розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Слідство зʼясувало, що посадовиця уклала договір із товариством з обмеженою відповідальністю на розроблення документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у смугах відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території декількох районів Волинської області.Як виявилося, вартість робіт за договором суттєво перевищувала ринкову. Унаслідок - завдано збитків державному підприємству на суму понад 2 млн 140 тис гривень, що є особливо великим розміром.Досудове розслідування, розпочате за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, триває.З власних джерел в правоохоронних органах Суспільному стало відомо, що у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах підозрюють колишню очільницю держпідприємства"Буду оскаржувати запобіжний захід і підозру у суді, там взагалі безпідставно і бездоказово вручено підозру, необґрунтовано. І суд буде на моїй стороні", — сказала Оксана Грицюк телефоном.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію