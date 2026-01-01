Росія вдарила по центру Конотопа





Про це повідомив у Telegram міський голова Артем Семеніхін.



Також серед потерпілих – двоє жінок і чоловік, у якого важка травма – травматична ампутація ноги.



У однієї з жінок – травма шиї. За інформацією Семеніхіна, росіяни атакували дронами.



Мер повідомив про ймовірний приліт по кінотеатру. За його словами, всередині могли бути люди, вже відомо про поранених.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія 24 червня атакувала центр Конотопа. Поранені четверо людей, зокрема дитина 11 років.Про це повідомив у Telegram міський головаТакож серед потерпілих – двоє жінок і чоловік, у якого важка травма – травматична ампутація ноги.У однієї з жінок – травма шиї. За інформацією Семеніхіна, росіяни атакували дронами.Мер повідомив про ймовірний приліт по кінотеатру. За його словами, всередині могли бути люди, вже відомо про поранених.

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