Росія вдарила по центру Конотопа
Сьогодні, 13:51
Російська армія 24 червня атакувала центр Конотопа. Поранені четверо людей, зокрема дитина 11 років.
Про це повідомив у Telegram міський голова Артем Семеніхін.
Також серед потерпілих – двоє жінок і чоловік, у якого важка травма – травматична ампутація ноги.
У однієї з жінок – травма шиї. За інформацією Семеніхіна, росіяни атакували дронами.
Мер повідомив про ймовірний приліт по кінотеатру. За його словами, всередині могли бути люди, вже відомо про поранених.
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Про це повідомив у Telegram міський голова Артем Семеніхін.
Також серед потерпілих – двоє жінок і чоловік, у якого важка травма – травматична ампутація ноги.
У однієї з жінок – травма шиї. За інформацією Семеніхіна, росіяни атакували дронами.
Мер повідомив про ймовірний приліт по кінотеатру. За його словами, всередині могли бути люди, вже відомо про поранених.
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