На Волині викрили розкрадання коштів при ліквідації шахти, - СБУ

СБУ викрила на Волині розкрадання коштів при ліквідації ДП «Шахта №1 «Нововолинська».Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.Служба безпеки викрила схему розкрадання бюджетних коштів, до якої причетні колишні керівник та головний інженер відокремленого підрозділу “Західної дирекції з ліквідації шахт ДП “ОК “Укрвуглереструктуризація” та керівник приватного підприємства.За матеріалами справи, у травні 2025 року між державним та приватним підприємствами був укладений договір підряду відповідно до проєкту ліквідації ДП «Шахта №1 «Нововолинська».Відповідно до укладеного договору, підрядник, зокрема, зобов’язувася проводити земляні роботи.Втім, як встановило слідство, фігуранти організували механізм розкрадання бюджетних коштів. Для цього вони оформлювали фіктивні акти виконаних робіт, на підставі яких держпідприємство переплатило підряднику понад 2,7 млн грн за роботи з перевезення ґрунту, які насправді не виконувались.Наразі трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем ) та ч.2 ст. 366 (службове підроблення ) Кримінального кодексу України.Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та інших осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.