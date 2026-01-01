Росіяни переміщають ППО до Москви та Керченського мосту в Криму, — Зеленський





Про це президентові України Зеленському доповів очільник ГУР Олег Іващенко, пише



За слова президента, українська розвідка здобула російські документи з «реальною оцінкою наслідків українських далекобійних санкцій». Там ідеться про заходи реагування російської сторони на «ситуацію, що склалася».



«Одним із таких заходів є переміщення систем ППО з російських регіонів у Москву та до Керченського мосту. Фактично саме ці два периметри росіяни отримали команди захищати шляхом послаблення інших напрямків на своїй території та на тимчасово окупованій території України. Зробимо висновки», — написав Зеленський.



Крім того, за даними розвідки Сили оборони України знищили більш ніж 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту неподалік Санкт-Петербурга. Аналіз розвідки також підтвердив успішні ураження підприємств, які виробляють радіоелектроніку та інші критичні компоненти для потреб російської армії.



«Була окрема доповідь про стан російського ракетного виробництва й стратегічної воєнної авіації. Готуємо нові наші цілком справедливі кроки у відповідь на затягування росією війни та удари по території України», — додав глава держави.



Заяви розвідки лунають на тлі того, як українські дрони атакують об’єкти в Москві, зокрема і Московський НПЗ — двічі.



А в Криму Сили оборони б’ють по логістиці й російських об’єктах. Міністр оборони України Михайло Федоров говорив, що «Крим перетворюється на острів».

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