У Луцьку п'яний 19-річний водій в'їхав у пішохідне огородження та втік

У Луцьку п'яний 19-річний водій в'їхав у пішохідне огородження та втік
Нетверезий 19-річний водій наїхав на пішохідне огородження та втік з місця події.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Словацького патрульні отримали сьогодні, близько 2-ї години. За словами очевидця, водій автомобіля Mercedes здійснив наїзд на пішохідне огородження та поїхав з місця події.

Поліцейські оперативно встановили опис транспортного засобу та ймовірний напрямок його руху, після чого передали орієнтування в радіоефір.

Обстежуючи прилеглу територію, інспектори роти ТОР виявили авто з механічними пошкодженнями, характерними для ДТП, на вулиці Богдана Хмельницького. Під час спілкування керманич не заперечував своєї причетності до автопригоди.

Патрульні також помітили у 19-річного водія зовнішні ознаки алкогольного спʼяніння. Драгер показав — 0,82 проміле.

Поліцейські склали на громадянина адміністративні матеріали:

за ст. 130 (Керування транспортним засобом особою у стані спʼяніння);

за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);

за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом);

за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП);

ч. 1 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд) КУпАП.

Чоловіка відсторонили від керування транспортом.

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Теги: Луцьк, патрульні, водій
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