У Луцьку п'яний 19-річний водій в'їхав у пішохідне огородження та втік
Сьогодні, 15:36
Нетверезий 19-річний водій наїхав на пішохідне огородження та втік з місця події.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Словацького патрульні отримали сьогодні, близько 2-ї години. За словами очевидця, водій автомобіля Mercedes здійснив наїзд на пішохідне огородження та поїхав з місця події.
Поліцейські оперативно встановили опис транспортного засобу та ймовірний напрямок його руху, після чого передали орієнтування в радіоефір.
Обстежуючи прилеглу територію, інспектори роти ТОР виявили авто з механічними пошкодженнями, характерними для ДТП, на вулиці Богдана Хмельницького. Під час спілкування керманич не заперечував своєї причетності до автопригоди.
Патрульні також помітили у 19-річного водія зовнішні ознаки алкогольного спʼяніння. Драгер показав — 0,82 проміле.
Поліцейські склали на громадянина адміністративні матеріали:
за ст. 130 (Керування транспортним засобом особою у стані спʼяніння);
за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом);
за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП);
ч. 1 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд) КУпАП.
Чоловіка відсторонили від керування транспортом.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Словацького патрульні отримали сьогодні, близько 2-ї години. За словами очевидця, водій автомобіля Mercedes здійснив наїзд на пішохідне огородження та поїхав з місця події.
Поліцейські оперативно встановили опис транспортного засобу та ймовірний напрямок його руху, після чого передали орієнтування в радіоефір.
Обстежуючи прилеглу територію, інспектори роти ТОР виявили авто з механічними пошкодженнями, характерними для ДТП, на вулиці Богдана Хмельницького. Під час спілкування керманич не заперечував своєї причетності до автопригоди.
Патрульні також помітили у 19-річного водія зовнішні ознаки алкогольного спʼяніння. Драгер показав — 0,82 проміле.
Поліцейські склали на громадянина адміністративні матеріали:
за ст. 130 (Керування транспортним засобом особою у стані спʼяніння);
за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом);
за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП);
ч. 1 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд) КУпАП.
Чоловіка відсторонили від керування транспортом.
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