У Луцьку п'яний 19-річний водій в'їхав у пішохідне огородження та втік

Нетверезий 19-річний водій наїхав на пішохідне огородження та втік з місця події.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Словацького патрульні отримали сьогодні, близько 2-ї години. За словами очевидця, водій автомобіля Mercedes здійснив наїзд на пішохідне огородження та поїхав з місця події.Поліцейські оперативно встановили опис транспортного засобу та ймовірний напрямок його руху, після чого передали орієнтування в радіоефір.Обстежуючи прилеглу територію, інспектори роти ТОР виявили авто з механічними пошкодженнями, характерними для ДТП, на вулиці Богдана Хмельницького. Під час спілкування керманич не заперечував своєї причетності до автопригоди.Патрульні також помітили у 19-річного водія зовнішні ознаки алкогольного спʼяніння. Драгер показав — 0,82 проміле.Поліцейські склали на громадянина адміністративні матеріали:за ст. 130 (Керування транспортним засобом особою у стані спʼяніння);за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом);за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП);ч. 1 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд) КУпАП.Чоловіка відсторонили від керування транспортом.