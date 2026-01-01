Білорусам можуть оголосити «обов'язок» воювати за Росію: Кремль готує юридичне підґрунтя, - ISW





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Що придумав Кремль



ISW прогнозує, що Росія може спробувати завербувати білорусів до своєї армії через правову конструкцію Союзної держави. Згідно з договором про її створення, росіяни і білоруси мають єдиний статус громадянства та теоретично рівні права.



Кремль може піти далі - і стверджувати, що рівні права означають і рівні обов'язки. Тобто служба у збройних силах стане обов'язковою і для білорусів.



Як це може виглядати на практиці



Аналітики ISW попереджають: російські чиновники можуть наполягати на тому, щоб білоруси служили або у російській армії, або у підконтрольних Москві формуваннях Союзної держави.



При цьому правовою підставою стане саме єдине законодавство Союзної держави - без жодних окремих домовленостей із Мінськом.



Фактично це означає, що Білорусь може перетворитися на де-факто анексовану територію, звідки Росія черпатиме людський ресурс для війни.



Нагадаємо, що глава Кремля володимир путін посилює тиск на білоруського диктатора Олександра Лукашенка, вимагаючи відкрити новий фронт проти України з білоруської території.



Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що саме Україна нібито втягує Білорусь у війну. Як повідомляло РБК-Україна, Москва погрожує Києву "усім комплексом заходів", якщо президент України Володимир Зеленський не відступить від своїх вимог щодо Білорусі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія розробляє юридичне підґрунтя, щоб залучити громадян Білорусі до своїх збройних сил.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).ISW прогнозує, що Росія може спробувати завербувати білорусів до своєї армії через правову конструкцію Союзної держави. Згідно з договором про її створення, росіяни і білоруси мають єдиний статус громадянства та теоретично рівні права.Кремль може піти далі - і стверджувати, що рівні права означають і рівні обов'язки. Тобто служба у збройних силах стане обов'язковою і для білорусів.Аналітики ISW попереджають: російські чиновники можуть наполягати на тому, щоб білоруси служили або у російській армії, або у підконтрольних Москві формуваннях Союзної держави.При цьому правовою підставою стане саме єдине законодавство Союзної держави - без жодних окремих домовленостей із Мінськом.Фактично це означає, що Білорусь може перетворитися на де-факто анексовану територію, звідки Росія черпатиме людський ресурс для війни.Нагадаємо, що глава Кремляпосилює тиск на білоруського диктатора Олександра Лукашенка, вимагаючи відкрити новий фронт проти України з білоруської території.Тим часом міністр закордонних справ Росіїзаявив, що саме Україна нібито втягує Білорусь у війну. Як повідомляло РБК-Україна, Москва погрожує Києву "усім комплексом заходів", якщо президент Українине відступить від своїх вимог щодо Білорусі.

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