Білорусам можуть оголосити «обов'язок» воювати за Росію: Кремль готує юридичне підґрунтя, - ISW

Білорусам можуть оголосити «обов'язок» воювати за Росію: Кремль готує юридичне підґрунтя, - ISW
Росія розробляє юридичне підґрунтя, щоб залучити громадян Білорусі до своїх збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Що придумав Кремль

ISW прогнозує, що Росія може спробувати завербувати білорусів до своєї армії через правову конструкцію Союзної держави. Згідно з договором про її створення, росіяни і білоруси мають єдиний статус громадянства та теоретично рівні права.

Кремль може піти далі - і стверджувати, що рівні права означають і рівні обов'язки. Тобто служба у збройних силах стане обов'язковою і для білорусів.

Як це може виглядати на практиці

Аналітики ISW попереджають: російські чиновники можуть наполягати на тому, щоб білоруси служили або у російській армії, або у підконтрольних Москві формуваннях Союзної держави.

При цьому правовою підставою стане саме єдине законодавство Союзної держави - без жодних окремих домовленостей із Мінськом.

Фактично це означає, що Білорусь може перетворитися на де-факто анексовану територію, звідки Росія черпатиме людський ресурс для війни.

Нагадаємо, що глава Кремля володимир путін посилює тиск на білоруського диктатора Олександра Лукашенка, вимагаючи відкрити новий фронт проти України з білоруської території.

Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що саме Україна нібито втягує Білорусь у війну. Як повідомляло РБК-Україна, Москва погрожує Києву "усім комплексом заходів", якщо президент України Володимир Зеленський не відступить від своїх вимог щодо Білорусі.

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Теги: Росія, війна, Білорусь
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