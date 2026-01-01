У Луцьку водію стало зле за кермом і він в'їхав у стовп





Як розповіли



На місці ДТП працювали поліцейські та медики.



У пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» повідомили, що медики на місці ДТП надавали допомогу водію транспортного засобу.



Попередньо, чоловікові стало зле за кермом. У нього медики діагностували забої.



Водія доправили у лікарню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 23 червня, у Луцьку на вулиці Карпенка-Карого.Як розповіли Волинським Новинам очевидці, водій Volkswagen не впорався з керуванням та вʼїхав у стовп.На місці ДТП працювали поліцейські та медики.У пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» повідомили, що медики на місці ДТП надавали допомогу водію транспортного засобу.Попередньо, чоловікові стало зле за кермом. У нього медики діагностували забої.Водія доправили у лікарню.

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