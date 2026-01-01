У Луцьку водію стало зле за кермом і він в'їхав у стовп
Сьогодні, 13:11
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 23 червня, у Луцьку на вулиці Карпенка-Карого.
Як розповіли Волинським Новинам очевидці, водій Volkswagen не впорався з керуванням та вʼїхав у стовп.
На місці ДТП працювали поліцейські та медики.
У пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» повідомили, що медики на місці ДТП надавали допомогу водію транспортного засобу.
Попередньо, чоловікові стало зле за кермом. У нього медики діагностували забої.
Водія доправили у лікарню.
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Як розповіли Волинським Новинам очевидці, водій Volkswagen не впорався з керуванням та вʼїхав у стовп.
На місці ДТП працювали поліцейські та медики.
У пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» повідомили, що медики на місці ДТП надавали допомогу водію транспортного засобу.
Попередньо, чоловікові стало зле за кермом. У нього медики діагностували забої.
Водія доправили у лікарню.
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