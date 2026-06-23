Трамп висловив захоплення далекобійними ударами України по Росії, - FT
Сьогодні, 10:07
Президент США Дональд Трамп під час нещодавнього саміту «Групи семи» висловив захоплення військовими успіхами України, зокрема, її далекобійними ударами вглиб російської території.
Як повідомляє LB.ua з посиланням на Financial Times із посиланням на джерела, американський лідер був «надзвичайно вражений і сповнений ентузіазму» щодо української кампанії повітряних ударів по об'єктах у РФ.
Під час тривалої вечері з Володимиром Зеленським Трамп відзначив такі результати українських бійців. Опісля лідер США погодився на посилення санкцій проти російського енергетичного сектору.
Такі зміни в риториці Білого дому викликали гостру реакцію в Росії. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив США у відмові від ролі «об'єктивного посередника» та заявив, що Вашингтон «забув» колишні заяви Трампа.
Західні дипломати зазначають, що Москва остаточно втрачає віру в здатність Трампа допомогти путіну досягти його цілей.
Якщо ще в березні американська розвідка вважала, що Росія має перевагу на полі бою, то тепер ситуація змінилася. У США більше не вважають перемогу Москви неминучою.
«Вони абсолютно точно не досягнуть тих цілей, які ставили перед собою в перший день. Вони, можливо, навіть ніколи не зможуть військовим шляхом досягти тих цілей, яких вимагають зараз на переговорах», — заявив на сенатських слуханнях держсекретар Марко Рубіо.
Путін намагався традиційно вплинути на Трампа, зателефонувавши йому у день народження американського політика, проте цей дзвінок не мав жодного ефекту. Вже на саміті G7 Трамп публічно заявив: «Росія повинна укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, як і Україна».
Зеленський повідомляв, що Трамп і Рубіо вперше «позитивно відреагували на питання ліцензій» на ракети-перехоплювачі для систем Patriot.
Наразі Україна має всі технічні можливості для початку виробництва цих ракет. Наступний крок — особисте схвалення Трампа, який планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням організувати ліцензійне виробництво ракет ППО в Європі та безпосередньо в Україні.
Подальші деталі цього процесу узгоджуватимуть під час переговорів секретаря РНБО Рустема Умєрова з американськими посадовцями.
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Як повідомляє LB.ua з посиланням на Financial Times із посиланням на джерела, американський лідер був «надзвичайно вражений і сповнений ентузіазму» щодо української кампанії повітряних ударів по об'єктах у РФ.
Під час тривалої вечері з Володимиром Зеленським Трамп відзначив такі результати українських бійців. Опісля лідер США погодився на посилення санкцій проти російського енергетичного сектору.
Такі зміни в риториці Білого дому викликали гостру реакцію в Росії. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив США у відмові від ролі «об'єктивного посередника» та заявив, що Вашингтон «забув» колишні заяви Трампа.
Західні дипломати зазначають, що Москва остаточно втрачає віру в здатність Трампа допомогти путіну досягти його цілей.
Якщо ще в березні американська розвідка вважала, що Росія має перевагу на полі бою, то тепер ситуація змінилася. У США більше не вважають перемогу Москви неминучою.
«Вони абсолютно точно не досягнуть тих цілей, які ставили перед собою в перший день. Вони, можливо, навіть ніколи не зможуть військовим шляхом досягти тих цілей, яких вимагають зараз на переговорах», — заявив на сенатських слуханнях держсекретар Марко Рубіо.
Путін намагався традиційно вплинути на Трампа, зателефонувавши йому у день народження американського політика, проте цей дзвінок не мав жодного ефекту. Вже на саміті G7 Трамп публічно заявив: «Росія повинна укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, як і Україна».
Зеленський повідомляв, що Трамп і Рубіо вперше «позитивно відреагували на питання ліцензій» на ракети-перехоплювачі для систем Patriot.
Наразі Україна має всі технічні можливості для початку виробництва цих ракет. Наступний крок — особисте схвалення Трампа, який планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням організувати ліцензійне виробництво ракет ППО в Європі та безпосередньо в Україні.
Подальші деталі цього процесу узгоджуватимуть під час переговорів секретаря РНБО Рустема Умєрова з американськими посадовцями.
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