Трамп висловив захоплення далекобійними ударами України по Росії, - FT

Дональд Трамп під час нещодавнього саміту «Групи семи» висловив захоплення військовими успіхами України, зокрема, її далекобійними ударами вглиб російської території.



Як повідомляє



Під час тривалої вечері з Володимиром Зеленським Трамп відзначив такі результати українських бійців. Опісля лідер США погодився на посилення санкцій проти російського енергетичного сектору.



Такі зміни в риториці Білого дому викликали гостру реакцію в Росії. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив США у відмові від ролі «об'єктивного посередника» та заявив, що Вашингтон «забув» колишні заяви Трампа.



Західні дипломати зазначають, що Москва остаточно втрачає віру в здатність Трампа допомогти путіну досягти його цілей.



Якщо ще в березні американська розвідка вважала, що Росія має перевагу на полі бою, то тепер ситуація змінилася. У США більше не вважають перемогу Москви неминучою.



«Вони абсолютно точно не досягнуть тих цілей, які ставили перед собою в перший день. Вони, можливо, навіть ніколи не зможуть військовим шляхом досягти тих цілей, яких вимагають зараз на переговорах», — заявив на сенатських слуханнях держсекретар Марко Рубіо.



Путін намагався традиційно вплинути на Трампа, зателефонувавши йому у день народження американського політика, проте цей дзвінок не мав жодного ефекту. Вже на саміті G7 Трамп публічно заявив: «Росія повинна укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, як і Україна».



Зеленський повідомляв, що Трамп і Рубіо вперше «позитивно відреагували на питання ліцензій» на ракети-перехоплювачі для систем Patriot.



Наразі Україна має всі технічні можливості для початку виробництва цих ракет. Наступний крок — особисте схвалення Трампа, який планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням організувати ліцензійне виробництво ракет ППО в Європі та безпосередньо в Україні.



Подальші деталі цього процесу узгоджуватимуть під час переговорів секретаря РНБО Рустема Умєрова з американськими посадовцями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАпід час нещодавнього саміту «Групи семи» висловив захоплення військовими успіхами України, зокрема, її далекобійними ударами вглиб російської території.Як повідомляє LB.ua з посиланням на Financial Times із посиланням на джерела, американський лідер був «надзвичайно вражений і сповнений ентузіазму» щодо української кампанії повітряних ударів по об'єктах у РФ.Під час тривалої вечері зТрамп відзначив такі результати українських бійців. Опісля лідер США погодився на посилення санкцій проти російського енергетичного сектору.Такі зміни в риториці Білого дому викликали гостру реакцію в Росії. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив США у відмові від ролі «об'єктивного посередника» та заявив, що Вашингтон «забув» колишні заяви Трампа.Західні дипломати зазначають, що Москва остаточно втрачає віру в здатність Трампа допомогтидосягти його цілей.Якщо ще в березні американська розвідка вважала, що Росія має перевагу на полі бою, то тепер ситуація змінилася. У США більше не вважають перемогу Москви неминучою.«Вони абсолютно точно не досягнуть тих цілей, які ставили перед собою в перший день. Вони, можливо, навіть ніколи не зможуть військовим шляхом досягти тих цілей, яких вимагають зараз на переговорах», — заявив на сенатських слуханнях держсекретарПутін намагався традиційно вплинути на Трампа, зателефонувавши йому у день народження американського політика, проте цей дзвінок не мав жодного ефекту. Вже на саміті G7 Трамп публічно заявив: «Росія повинна укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, як і Україна».Зеленський повідомляв, що Трамп і Рубіо вперше «позитивно відреагували на питання ліцензій» на ракети-перехоплювачі для систем Patriot.Наразі Україна має всі технічні можливості для початку виробництва цих ракет. Наступний крок — особисте схвалення Трампа, який планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням організувати ліцензійне виробництво ракет ППО в Європі та безпосередньо в Україні.Подальші деталі цього процесу узгоджуватимуть під час переговорів секретаря РНБОз американськими посадовцями.

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