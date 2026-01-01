Церковний календар на липень 2026 року: всі православні свята

Особливе місце цього місяця посідають події загальноцерковного значення: День хрещення Руси-України та вшанування святого рівноапостольного князя Володимира Великого, а також пам’ять рівноапостольної княгині Ольги Київської.1 липня — святих безсрібників і чудотворців Косми і Дам’яна;2 липня — Покладання чесної ризи Пресвятої Владичиці нашої Богородиці у Влахерні;3 липня — святого мученика Якинта;4 липня — святого Андрія, архиєпископа Критського; преподобної Марти, матері святого Симеона Дивногорця;5 липня — Матері Божої Неустанної Помочі; преподобного Атанасія Атонського;6 липня — преподобного Сисоя Великого;7 липня — преподобного Томи, що в Малеї, і Акакія, про якого згадує «Ліствиця»;8 липня — святого великомученика Прокопія;9 липня — святого великомученика Панкратія, єпископа Тавроменійського;10 липня — преподобного Антонія Печерського, Київського; святих 45 мучеників, що в Никополі Вірменському; святого мученика Франциска, Мутія і Рафаїла, і тих, що з ними, у Дамаску вбитих;11 липня — Переставлення блаженної Ольги, княгині Київської; святої мучениці і всехвальної Євфимії;12 липня — святих мучеників Прокла та Іларія; преподобного Михаїла Малеїна;13 липня — Собор святого архангела Гавриїла; преподобного Стефана, Савваїта; святого Юліана, єпископа Кеноманійського;14 липня — святого апостола Акили;15 липня — святого рівноапостольного великого князя Володимира; святих мучеників Кирика і Юліти;Головні церковні свята в липні 2026 року / © pexels.comГоловні церковні свята в липні 2026 року / © pexels.com16 липня — святого священномученика Антиногена і десятьох учнів його17 липня — святої великомучениці Марини; блаженного священномученика Павла Гойдича;18 липня — святого мученика Якинта, що в Амастриді; святого мученика Еміліана; блаженного священномученика Тарсикії Мацьків;19 липня — святих Отців шести Вселенських Соборів; преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого; преподобного Дія;20 липня — святого пророка Іллі;21 липня — преподобного Симеона, Христа ради юродивого та Івана, сопосника його; святого пророка Єзекиїла;22 липня — святої мироносиці й рівноапостольної Марії Магдалини; Повернення мощів святого священномученика Фоки;23 липня — святого мученика Трофима, Теофіла і тих, що з ними; блаженного священномученика Василія Гопка;24 липня — святих мучеників Бориса і Гліба; святої великомучениці Христини; преподобного Шарбеля;25 липня — Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці; святих жінок Олімпіади і Євпраксії;26 липня — святого священномученика Єрмолая і тих, що з ним; святох преподобномучениці Параскеви;27 липня — святого великомученика Пантелеймона Цілителя; святого Климента, архиєпископа Охридського, чудотворця;28 липня — святих апостолів і дияконів Прохора, Никанора, Тимона та Пармена;29 липня — святого мученика Калиника;30 липня — святих апостолів Сили і Силуана, і тих, що з ними;31 липня — Передсвяття походу з чесним і животворним Хрестом Господнім; святого і праведного Євдокима.