Церковний календар на липень 2026 року: всі православні свята
Сьогодні, 05:17
Особливе місце цього місяця посідають події загальноцерковного значення: День хрещення Руси-України та вшанування святого рівноапостольного князя Володимира Великого, а також пам’ять рівноапостольної княгині Ольги Київської.
1 липня — святих безсрібників і чудотворців Косми і Дам’яна;
2 липня — Покладання чесної ризи Пресвятої Владичиці нашої Богородиці у Влахерні;
3 липня — святого мученика Якинта;
4 липня — святого Андрія, архиєпископа Критського; преподобної Марти, матері святого Симеона Дивногорця;
5 липня — Матері Божої Неустанної Помочі; преподобного Атанасія Атонського;
6 липня — преподобного Сисоя Великого;
7 липня — преподобного Томи, що в Малеї, і Акакія, про якого згадує «Ліствиця»;
8 липня — святого великомученика Прокопія;
9 липня — святого великомученика Панкратія, єпископа Тавроменійського;
10 липня — преподобного Антонія Печерського, Київського; святих 45 мучеників, що в Никополі Вірменському; святого мученика Франциска, Мутія і Рафаїла, і тих, що з ними, у Дамаску вбитих;
11 липня — Переставлення блаженної Ольги, княгині Київської; святої мучениці і всехвальної Євфимії;
12 липня — святих мучеників Прокла та Іларія; преподобного Михаїла Малеїна;
13 липня — Собор святого архангела Гавриїла; преподобного Стефана, Савваїта; святого Юліана, єпископа Кеноманійського;
14 липня — святого апостола Акили;
15 липня — святого рівноапостольного великого князя Володимира; святих мучеників Кирика і Юліти;
Головні церковні свята в липні 2026 року / © pexels.com
Головні церковні свята в липні 2026 року / © pexels.com
16 липня — святого священномученика Антиногена і десятьох учнів його
17 липня — святої великомучениці Марини; блаженного священномученика Павла Гойдича;
18 липня — святого мученика Якинта, що в Амастриді; святого мученика Еміліана; блаженного священномученика Тарсикії Мацьків;
19 липня — святих Отців шести Вселенських Соборів; преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого; преподобного Дія;
20 липня — святого пророка Іллі;
21 липня — преподобного Симеона, Христа ради юродивого та Івана, сопосника його; святого пророка Єзекиїла;
22 липня — святої мироносиці й рівноапостольної Марії Магдалини; Повернення мощів святого священномученика Фоки;
23 липня — святого мученика Трофима, Теофіла і тих, що з ними; блаженного священномученика Василія Гопка;
24 липня — святих мучеників Бориса і Гліба; святої великомучениці Христини; преподобного Шарбеля;
25 липня — Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці; святих жінок Олімпіади і Євпраксії;
26 липня — святого священномученика Єрмолая і тих, що з ним; святох преподобномучениці Параскеви;
27 липня — святого великомученика Пантелеймона Цілителя; святого Климента, архиєпископа Охридського, чудотворця;
28 липня — святих апостолів і дияконів Прохора, Никанора, Тимона та Пармена;
29 липня — святого мученика Калиника;
30 липня — святих апостолів Сили і Силуана, і тих, що з ними;
31 липня — Передсвяття походу з чесним і животворним Хрестом Господнім; святого і праведного Євдокима.
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1 липня — святих безсрібників і чудотворців Косми і Дам’яна;
2 липня — Покладання чесної ризи Пресвятої Владичиці нашої Богородиці у Влахерні;
3 липня — святого мученика Якинта;
4 липня — святого Андрія, архиєпископа Критського; преподобної Марти, матері святого Симеона Дивногорця;
5 липня — Матері Божої Неустанної Помочі; преподобного Атанасія Атонського;
6 липня — преподобного Сисоя Великого;
7 липня — преподобного Томи, що в Малеї, і Акакія, про якого згадує «Ліствиця»;
8 липня — святого великомученика Прокопія;
9 липня — святого великомученика Панкратія, єпископа Тавроменійського;
10 липня — преподобного Антонія Печерського, Київського; святих 45 мучеників, що в Никополі Вірменському; святого мученика Франциска, Мутія і Рафаїла, і тих, що з ними, у Дамаску вбитих;
11 липня — Переставлення блаженної Ольги, княгині Київської; святої мучениці і всехвальної Євфимії;
12 липня — святих мучеників Прокла та Іларія; преподобного Михаїла Малеїна;
13 липня — Собор святого архангела Гавриїла; преподобного Стефана, Савваїта; святого Юліана, єпископа Кеноманійського;
14 липня — святого апостола Акили;
15 липня — святого рівноапостольного великого князя Володимира; святих мучеників Кирика і Юліти;
Головні церковні свята в липні 2026 року / © pexels.com
Головні церковні свята в липні 2026 року / © pexels.com
16 липня — святого священномученика Антиногена і десятьох учнів його
17 липня — святої великомучениці Марини; блаженного священномученика Павла Гойдича;
18 липня — святого мученика Якинта, що в Амастриді; святого мученика Еміліана; блаженного священномученика Тарсикії Мацьків;
19 липня — святих Отців шести Вселенських Соборів; преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого; преподобного Дія;
20 липня — святого пророка Іллі;
21 липня — преподобного Симеона, Христа ради юродивого та Івана, сопосника його; святого пророка Єзекиїла;
22 липня — святої мироносиці й рівноапостольної Марії Магдалини; Повернення мощів святого священномученика Фоки;
23 липня — святого мученика Трофима, Теофіла і тих, що з ними; блаженного священномученика Василія Гопка;
24 липня — святих мучеників Бориса і Гліба; святої великомучениці Христини; преподобного Шарбеля;
25 липня — Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці; святих жінок Олімпіади і Євпраксії;
26 липня — святого священномученика Єрмолая і тих, що з ним; святох преподобномучениці Параскеви;
27 липня — святого великомученика Пантелеймона Цілителя; святого Климента, архиєпископа Охридського, чудотворця;
28 липня — святих апостолів і дияконів Прохора, Никанора, Тимона та Пармена;
29 липня — святого мученика Калиника;
30 липня — святих апостолів Сили і Силуана, і тих, що з ними;
31 липня — Передсвяття походу з чесним і животворним Хрестом Господнім; святого і праведного Євдокима.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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