Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 24 червня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 24 червня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 24 червня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 24 червня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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