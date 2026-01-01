«Скелі» закидають знущання з новобранців і самогубства в навчальних центрах. Що відомо?





Про це йдеться в матеріалі видання «Бабель», пише



За період із кінця осені 2025 до весни 2026-го видання зібрало інформацію про 26 смертей серед новобранців «Скелі». Як зазначається, це були переважно здорові молоді чоловіки, які не мали ані залежностей, ані важких захворювань. Більшість із померлих чоловіків не пробула в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого — пневмонія.



А втім, це лише те, що вдалося зібрати виданню — своїх реальних втрат на полігонах полк не називає. В Офісі військового омбудсмена кажуть, що смертей у полку більше.



Як стверджується, «Скеля» теж лідирує за кількістю скарг від військовослужбовців — 5,1% загальної кількості скарг (донині Офіс військового омбудсмена отримав понад 9000). Але йдеться не лише про навчальні центри, а загалом про полк.



Окрім того, журналісти поговорили з понад 30 свідками, зокрема десятком військових «Скелі», які втекли з полку або досі проходять там службу. Так, очевидці розповіли про:



побиття та знущання у навчальних центрах, зокрема випадки прив’язування до квадроцикла та протягування людини по землі;



«скотчування», де мобілізованих привʼязують скотчем до стовпа й залишають на довгий період часу;



відмову мобілізованим наркозалежним людям у доступі до замісної підтримувальної терапії;



постійне конвоювання новобранців у навчальних центрах із неможливістю відлучатися до вбиральні вночі, мінування периметра навколо навчальних центрів, через що були випадки підривів серед новобранців;



утримання мобілізованих із ВІЛ, туберкульозом і гепатитом C без можливості приймати необхідні для життя медикаменти.



Зокрема, журналісти отримали у своє розпорядження відео від 23 січня 2026 року, де 35-річний Олександр Семенов розповідає медикам у лікарні Кропивницького, що втік зі «Скелі», де з нього знущалися, били, привʼязували до квадроцикла й тягнули землею. Чоловік також заявив, що став свідком щонайменше девʼяти суїцидів у підрозділі.



Зі слів його мами Світлани Христус, він двічі сам просився до війська — у 2022 і 2024 році, — мав хист до швидкого водіння і хотів потрапити на евакуацію поранених. У військо Семенова не брали через те, що перебував на замісній підтримувальній терапії. Але у 2026 році ВЛК визнала його придатним, і 10 січня Семенова повезли до «Скелі». А вже 23 січня він прийшов побитий до лікарні в рідному Кропивницькому і розповів, що втік зі «Скелі» з групою мобілізованих, коли їх перевозили з одного навчального центру на іншу локацію.



Вже 27 лютого Олександр Семенов помер у лікарні, офіційна причина смерті — пневмонія. Розслідування поліція не проводила.



Олександр Жикін, який служив у війську з 2023 року, але потрапив у «Скелю» 2026-го, також розповів про побиття, походи територією навчального центру, зокрема у вбиральню, під конвоєм.



«Бабель» також переказує свідчення людей про підрив на замінованій території чоловіка, що намагався вночі втекти. Як стверджується, після того, як втікача знайшли, начальник охорони полігону, на позивний Фін, привіз його — з посіченими уламками ногами й без одного ока — і наказав пораненому стати перед строєм на коліна. Коли чоловік безсило впав на землю, Фін, як стверджується, дістав пістолет і вистрілив у напрямку лежачого — куля увійшла в землю поруч із тілом, а не в людину.



Після цього інциденту мобілізовані не бачили втікача. У «Скелі» заявили журналістам, що той під час навчання відхилився від визначеного маршруту й підірвався на невідомому пристрої, а 15 березня чоловік помер у лікарні від легенево-серцевої недостатності.



У полку на запитання журналістів також стверджують, що про побиття Жикіна почули вперше. Те, що по втікачах стріляють бойовими, заперечують. Щодо замінованого периметра Андрій Сурай, начальник групи цивільно-військового співробітництва «Скелі», відповів так: «Якщо десь написано “міни”, не треба перевіряти це ногою». Сурай також запевняє, що випадки насильства в полку не системними.



Офіс військового омбудсмена розповів, що неодноразово виїздив на полігони «Скелі» з перевірками. А втім, виявити порушення прав людей на місці складно, адже територія велика.



Двоє з тих, із ким анонімно спілкувалися журналісти, розповіли, що на час перевірок найбільш побитих чи бунтівних вивозять за межі навчального центру на декілька днів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 425 окремому штурмовому полку «Скеля» закидають знущання з новобранців і незрозумілі смерті невдовзі після їхнього прибуття до навчальних центрів.Про це йдеться в матеріалі видання «Бабель», пише Громадське За період із кінця осені 2025 до весни 2026-го видання зібрало інформацію про 26 смертей серед новобранців «Скелі». Як зазначається, це були переважно здорові молоді чоловіки, які не мали ані залежностей, ані важких захворювань. Більшість із померлих чоловіків не пробула в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого — пневмонія.А втім, це лише те, що вдалося зібрати виданню — своїх реальних втрат на полігонах полк не називає. В Офісі військового омбудсмена кажуть, що смертей у полку більше.Як стверджується, «Скеля» теж лідирує за кількістю скарг від військовослужбовців — 5,1% загальної кількості скарг (донині Офіс військового омбудсмена отримав понад 9000). Але йдеться не лише про навчальні центри, а загалом про полк.Окрім того, журналісти поговорили з понад 30 свідками, зокрема десятком військових «Скелі», які втекли з полку або досі проходять там службу. Так, очевидці розповіли про:побиття та знущання у навчальних центрах, зокрема випадки прив’язування до квадроцикла та протягування людини по землі;«скотчування», де мобілізованих привʼязують скотчем до стовпа й залишають на довгий період часу;відмову мобілізованим наркозалежним людям у доступі до замісної підтримувальної терапії;постійне конвоювання новобранців у навчальних центрах із неможливістю відлучатися до вбиральні вночі, мінування периметра навколо навчальних центрів, через що були випадки підривів серед новобранців;утримання мобілізованих із ВІЛ, туберкульозом і гепатитом C без можливості приймати необхідні для життя медикаменти.Зокрема, журналісти отримали у своє розпорядження відео від 23 січня 2026 року, де 35-річний Олександр Семенов розповідає медикам у лікарні Кропивницького, що втік зі «Скелі», де з нього знущалися, били, привʼязували до квадроцикла й тягнули землею. Чоловік також заявив, що став свідком щонайменше девʼяти суїцидів у підрозділі.Зі слів його мами, він двічі сам просився до війська — у 2022 і 2024 році, — мав хист до швидкого водіння і хотів потрапити на евакуацію поранених. У військо Семенова не брали через те, що перебував на замісній підтримувальній терапії. Але у 2026 році ВЛК визнала його придатним, і 10 січня Семенова повезли до «Скелі». А вже 23 січня він прийшов побитий до лікарні в рідному Кропивницькому і розповів, що втік зі «Скелі» з групою мобілізованих, коли їх перевозили з одного навчального центру на іншу локацію.Вже 27 лютогопомер у лікарні, офіційна причина смерті — пневмонія. Розслідування поліція не проводила.Олександр Жикін, який служив у війську з 2023 року, але потрапив у «Скелю» 2026-го, також розповів про побиття, походи територією навчального центру, зокрема у вбиральню, під конвоєм.«Бабель» також переказує свідчення людей про підрив на замінованій території чоловіка, що намагався вночі втекти. Як стверджується, після того, як втікача знайшли, начальник охорони полігону, на позивний Фін, привіз його — з посіченими уламками ногами й без одного ока — і наказав пораненому стати перед строєм на коліна. Коли чоловік безсило впав на землю, Фін, як стверджується, дістав пістолет і вистрілив у напрямку лежачого — куля увійшла в землю поруч із тілом, а не в людину.Після цього інциденту мобілізовані не бачили втікача. У «Скелі» заявили журналістам, що той під час навчання відхилився від визначеного маршруту й підірвався на невідомому пристрої, а 15 березня чоловік помер у лікарні від легенево-серцевої недостатності.У полку на запитання журналістів також стверджують, що про побиття Жикіна почули вперше. Те, що по втікачах стріляють бойовими, заперечують. Щодо замінованого периметра Андрій Сурай, начальник групи цивільно-військового співробітництва «Скелі», відповів так: «Якщо десь написано “міни”, не треба перевіряти це ногою». Сурай також запевняє, що випадки насильства в полку не системними.Офіс військового омбудсмена розповів, що неодноразово виїздив на полігони «Скелі» з перевірками. А втім, виявити порушення прав людей на місці складно, адже територія велика.Двоє з тих, із ким анонімно спілкувалися журналісти, розповіли, що на час перевірок найбільш побитих чи бунтівних вивозять за межі навчального центру на декілька днів.

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