У Луцькому педінституті відкрили набір на нову спеціальність

У Луцькому педінституті відкрили набір на нову спеціальність
Луцький педагогічний інститут уперше здійснює набір студентів на спеціальність В6 «Перформативні мистецтва» (Хореографія). Вступники зможуть здобути освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра.

Навчання триватиме 3 роки 10 місяців і розраховане на випускників 9 класів. Освітній процес відбуватиметься за денною формою, повідомляє misto.media.

Для вступу абітурієнтам необхідно скласти творчий конкурс із хореографії та подати мотиваційний лист.

На нову спеціальність передбачено 15 бюджетних і 10 контрактних місць.

За інформацією закладу, навчальна програма спрямована на професійну підготовку майбутніх хореографів, розвиток творчих здібностей і практичних навичок у сфері сценічного мистецтва.

Нагадаємо, реєстрація електронних кабінетів для вступу на бакалаврат стартувала 1 липня.

Реєстрація на творчі конкурси та співбесіди триватиме з 3 до 10 липня (до 18:00).

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Теги: Педінститут, Луцьк, нова спеціальність
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