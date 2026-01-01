У Луцькому педінституті відкрили набір на нову спеціальність
Сьогодні, 19:08
Луцький педагогічний інститут уперше здійснює набір студентів на спеціальність В6 «Перформативні мистецтва» (Хореографія). Вступники зможуть здобути освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра.
Навчання триватиме 3 роки 10 місяців і розраховане на випускників 9 класів. Освітній процес відбуватиметься за денною формою, повідомляє misto.media.
Для вступу абітурієнтам необхідно скласти творчий конкурс із хореографії та подати мотиваційний лист.
На нову спеціальність передбачено 15 бюджетних і 10 контрактних місць.
За інформацією закладу, навчальна програма спрямована на професійну підготовку майбутніх хореографів, розвиток творчих здібностей і практичних навичок у сфері сценічного мистецтва.
Нагадаємо, реєстрація електронних кабінетів для вступу на бакалаврат стартувала 1 липня.
Реєстрація на творчі конкурси та співбесіди триватиме з 3 до 10 липня (до 18:00).
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Навчання триватиме 3 роки 10 місяців і розраховане на випускників 9 класів. Освітній процес відбуватиметься за денною формою, повідомляє misto.media.
Для вступу абітурієнтам необхідно скласти творчий конкурс із хореографії та подати мотиваційний лист.
На нову спеціальність передбачено 15 бюджетних і 10 контрактних місць.
За інформацією закладу, навчальна програма спрямована на професійну підготовку майбутніх хореографів, розвиток творчих здібностей і практичних навичок у сфері сценічного мистецтва.
Нагадаємо, реєстрація електронних кабінетів для вступу на бакалаврат стартувала 1 липня.
Реєстрація на творчі конкурси та співбесіди триватиме з 3 до 10 липня (до 18:00).
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