Яка буде погода в Луцьку та на Волині у неділю, 5 липня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 5 липня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 5 липня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.
Область
Мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 5 липня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.
Область
Мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.
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