Яка буде погода в Луцьку та на Волині у неділю, 5 липня

Яка буде погода в Луцьку та на Волині у неділю, 5 липня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 5 липня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 5 липня

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.

Область

Мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.

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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь, Луцьк
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