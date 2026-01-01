Екозбір за в’їзд в Шацький нацпарк: за три тижні зібрали майже пів мільйона гривень





Про це розповів Тарас Юрчук, начальник відділу рекреації пропаганди та екоосвіти.



З його слів, гроші з екозбору спрямовують на вивіз твердих побутових відходів з обʼєктів рекреації національного парку, також на встановлення біотуалетів, на здійснення охорони території національного парку, на видавничу діяльність та на розвиток рекреаційної інфраструктури, — каже Тарас Юрчук, — торік на екологічному посту зібрали мільйон 90 000 гривень.



"В минулому році плата за відвідування Національного парку складала окремо за людину, яка відвідує Національний парк і окремо за автомобіль. Цьогоріч зробили тільки за автомобіль", — говорить начальник відділу Шацького національного природного парку.



Екозбір нині складає 50 грн за мотоцикл, 100 грн за легковий автомобіль і 150 грн за вантажний автомобіль чи автобус.



Екологічний пост "Венське" працює щодня: з 9 ранку до 8 вечора. Через нього проїжджають туристи, які прямують до Світязя та інших озер.



"Цей збір є важливий і не такий великий для кожного українця. Я думаю, що ці кошти будуть направлені туди, куди вони потрібні. Я думаю, що це на підтримку нашого навколишнього середовища та підтримку природи", — каже туристка Галина.



Троє працівників зупиняють транспорт та надіють інформацію про екологічний збір. Одна людина приймає оплату та видає квитанцію.



"Відпочивати комфортно, ми навіть їздимо в місця, де менше людей, але там завжди урни, єдине, що проблема з туалетами, але завжди чисто", — розповідає туристка Юлія.



Потік транспорту збільшується на вихідних, каже гід-перекладач Шацького нацпарку Назар Остапець. Часто є корки. Не всі власники автомобілів сплачують екозбір за вʼїзд.



"Був рекорд — проїхало понад 6 тисяч автомобілів за день. У нас діє виключення для місцевих жителів, які відносяться до Шацької громади, а також для інвалідів, ВПО, військових, УБД у нас безкоштовно — ми їх пропускаємо", — каже Назар Отсапець.



Функціонувати пост "Венське" може до 15 вересня, але все залежить від напливу людей, каже начальник відділу нацпарку Тарас Юрчук. Екологічний збір тут здійснюють понад 30 років.



Довідково: Плата за вʼїзд на територію Шацького національного природного парку закріплена законом України “Про продно-заповідний фонд України”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пів мільйона гривень за неповних три тижні — сума, яку зібрали на екологічному посту за в’їзд на територію Шацького національного природного парку.Про це розповів Суспільному , начальник відділу рекреації пропаганди та екоосвіти.З його слів, гроші з екозбору спрямовують на вивіз твердих побутових відходів з обʼєктів рекреації національного парку, також на встановлення біотуалетів, на здійснення охорони території національного парку, на видавничу діяльність та на розвиток рекреаційної інфраструктури, — каже Тарас Юрчук, — торік на екологічному посту зібрали мільйон 90 000 гривень."В минулому році плата за відвідування Національного парку складала окремо за людину, яка відвідує Національний парк і окремо за автомобіль. Цьогоріч зробили тільки за автомобіль", — говорить начальник відділу Шацького національного природного парку.Екозбір нині складає 50 грн за мотоцикл, 100 грн за легковий автомобіль і 150 грн за вантажний автомобіль чи автобус.Екологічний пост "Венське" працює щодня: з 9 ранку до 8 вечора. Через нього проїжджають туристи, які прямують до Світязя та інших озер."Цей збір є важливий і не такий великий для кожного українця. Я думаю, що ці кошти будуть направлені туди, куди вони потрібні. Я думаю, що це на підтримку нашого навколишнього середовища та підтримку природи", — каже туристка Галина.Троє працівників зупиняють транспорт та надіють інформацію про екологічний збір. Одна людина приймає оплату та видає квитанцію."Відпочивати комфортно, ми навіть їздимо в місця, де менше людей, але там завжди урни, єдине, що проблема з туалетами, але завжди чисто", — розповідає туристка Юлія.Потік транспорту збільшується на вихідних, каже гід-перекладач Шацького нацпарку. Часто є корки. Не всі власники автомобілів сплачують екозбір за вʼїзд."Був рекорд — проїхало понад 6 тисяч автомобілів за день. У нас діє виключення для місцевих жителів, які відносяться до Шацької громади, а також для інвалідів, ВПО, військових, УБД у нас безкоштовно — ми їх пропускаємо", — каже Назар Отсапець.Функціонувати пост "Венське" може до 15 вересня, але все залежить від напливу людей, каже начальник відділу нацпарку Тарас Юрчук. Екологічний збір тут здійснюють понад 30 років.Довідково: Плата за вʼїзд на територію Шацького національного природного парку закріплена законом України “Про продно-заповідний фонд України”.

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