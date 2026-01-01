Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Миколи Якубовича

Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Миколи Якубовича
Офіційно підтвердили загибель військовослужбовця морської піхоти Миколи Якубовича із села Скобелка. Захисник загинув 9 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Майже два роки рідні та близькі сподівалися, що він повернеться додому.

Про це повідомляє Горохівська міська рада.

Микола Якубович народився у 1985 році та проживав у селі Скобелка Горохівської громади. Він служив у лавах морської піхоти та до останнього виконував військовий обов'язок.

Свій останній бій воїн прийняв 9 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Богоявленка Волноваського району Донецької області. Захисник загинув, обороняючи свободу, незалежність і територіальну цілісність України.

Прощання з Героєм відбудеться у понеділок, 6 липня.

Об 11:00 траурний кортеж прибуде до Символічного Хреста борцям за волю та незалежність України в Горохові, де відслужать громадську панахиду. Після цього похоронна процесія вирушить через центр міста до рідного дому Захисника у селі Скобелка, де відбудеться чин похорону.

У Горохівській громаді 5 та 6 липня оголошено днями жалоби за загиблим воїном.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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