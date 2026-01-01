Вимагали пароль від телефону та били: суд відновив розслідування справи про катування волинянина працівниками ТЦК





Про це



Інцидент стався навесні 2026-го року. Справу розслідували одразу за кількома статтями: катування та незаконне позбавлення волі.



Проте 4-го червня слідчий поліції вирішив закрити провадження в частині катування. Свою позицію він аргументував тим, що в діях працівників ТЦК нібито не було «спеціальної мети» – залякування чи примусу, які є обов’язковими для цієї статті.



Втім, нововолинець оскаржив це рішення в суді, вказавши на низку порушень та ігнорування слідством ключових доказів. Потерпілий надав відеодокази, на яких зафіксовано, як він попереджає працівників ТЦК про свою інсулінозалежність, після чого його силоміць заштовхують у бус із накинутою на голову курткою. Заявник стверджує, що під час «транспортування» та перебування у приміщенні ТЦК до нього застосовували фізичну силу, завдавали ударів та здавлювали шию, вимагаючи пароль від мобільного телефону. Потерпілий наголосив, що слідчі не провели впізнання осіб, не вилучили речові докази (зокрема пошкоджений одяг) та не допитали свідків належним чином.



Розглянувши скаргу, матеріали провадження та заслухавши позиції сторін, слідчий суддя постановив задовольнити скаргу потерпілого.



Суд скасував постанову слідчого від 4-го червня 2026-го року про закриття кримінального провадження в частині кваліфікації за ч. 1 ст. 127 КК України (катування).



Ухвала суду є остаточною і оскарженню не підлягає. Це означає, що розслідування фактів катування має бути відновлено та проведено більш ретельно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Слідчий суддя Нововолинського міського суду став на бік місцевого мешканця, який звинувачує працівників ТЦК у насильстві. Суд скасував постанову поліції про закриття справи, де фігурувало обвинувачення у катуванні.Про це БУГу стало відомо з ухвали суду від 24-го червня 2026-го року.Інцидент стався навесні 2026-го року. Справу розслідували одразу за кількома статтями: катування та незаконне позбавлення волі.Проте 4-го червня слідчий поліції вирішив закрити провадження в частині катування. Свою позицію він аргументував тим, що в діях працівників ТЦК нібито не було «спеціальної мети» – залякування чи примусу, які є обов’язковими для цієї статті.Втім, нововолинець оскаржив це рішення в суді, вказавши на низку порушень та ігнорування слідством ключових доказів. Потерпілий надав відеодокази, на яких зафіксовано, як він попереджає працівників ТЦК про свою інсулінозалежність, після чого його силоміць заштовхують у бус із накинутою на голову курткою. Заявник стверджує, що під час «транспортування» та перебування у приміщенні ТЦК до нього застосовували фізичну силу, завдавали ударів та здавлювали шию, вимагаючи пароль від мобільного телефону. Потерпілий наголосив, що слідчі не провели впізнання осіб, не вилучили речові докази (зокрема пошкоджений одяг) та не допитали свідків належним чином.Розглянувши скаргу, матеріали провадження та заслухавши позиції сторін, слідчий суддя постановив задовольнити скаргу потерпілого.Суд скасував постанову слідчого від 4-го червня 2026-го року про закриття кримінального провадження в частині кваліфікації за ч. 1 ст. 127 КК України (катування).Ухвала суду є остаточною і оскарженню не підлягає. Це означає, що розслідування фактів катування має бути відновлено та проведено більш ретельно.

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