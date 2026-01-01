5 липня на Волині: гортаючи календар

5 липня святкує день народження головна лікарка Волинського обласного госпіталю інвалідів війни, заслужена лікарка України(на фото).Також день народження у шеф-кухаря, переможця проекту «Пекельна кухня»та ексголови Турійської райдержадміністраціїВітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Зіна, Уляна, Арсеній.Бажаємо всього міцного здоров'я, достатку й удачі у всіх починаннях.5 липня в Україні відзначається День працівників морського та річкового флоту, День Військово-Морських Сил ЗСУ.ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ- У цей день не варто в перспективі святкувати й запрошувати гостей.- Також сьогодні не можна проводити серйозні фінансові операції.- Ще не бажано вирушати у довгу дорогу.