5 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
5 липня святкує день народження головна лікарка Волинського обласного госпіталю інвалідів війни, заслужена лікарка України Тетяна Масікова (на фото).
Також день народження у шеф-кухаря, переможця проекту «Пекельна кухня» Юрія Кондратюка та ексголови Турійської райдержадміністрації Олександра Дишлюка.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Зіна, Уляна, Арсеній.
Бажаємо всього міцного здоров'я, достатку й удачі у всіх починаннях.
5 липня в Україні відзначається День працівників морського та річкового флоту, День Військово-Морських Сил ЗСУ.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не варто в перспективі святкувати й запрошувати гостей.
- Також сьогодні не можна проводити серйозні фінансові операції.
- Ще не бажано вирушати у довгу дорогу.
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Також день народження у шеф-кухаря, переможця проекту «Пекельна кухня» Юрія Кондратюка та ексголови Турійської райдержадміністрації Олександра Дишлюка.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Зіна, Уляна, Арсеній.
Бажаємо всього міцного здоров'я, достатку й удачі у всіх починаннях.
5 липня в Україні відзначається День працівників морського та річкового флоту, День Військово-Морських Сил ЗСУ.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не варто в перспективі святкувати й запрошувати гостей.
- Також сьогодні не можна проводити серйозні фінансові операції.
- Ще не бажано вирушати у довгу дорогу.
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