На стіні вишу у Луцьку з'явився новий мурал
Сьогодні, 11:26
На вході до факультету філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки з'явився мурал з зображенням письменника та поета Костя Шишка.
Про це повідомив декан факультету Віктор Яручик, пише Суспільне.
З його слів, саме на філологічному факультеті написали дисертацію про особливості творчості шістдесятника-митця Костя Шишка.
Мурал створив художник Юрій Чайка у рамках проєкту "Люди нашого міста".
Довідково: Кость Шишко народився 24 травня 1940 року на Волині, але майже все своє життя — з 1944 по 2002 рік — прожив і творив у Луцьку. Через свою принципову проукраїнську позицію під час радянських репресій 1965 року потрапив до списків "неблагонадійних", був звільнений з роботи та позбавлений можливості офіційно публікувати свої твори. Попри тиск режиму, він залишив по собі величезну мистецьку спадщину: вірші, графіку.
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Про це повідомив декан факультету Віктор Яручик, пише Суспільне.
З його слів, саме на філологічному факультеті написали дисертацію про особливості творчості шістдесятника-митця Костя Шишка.
Мурал створив художник Юрій Чайка у рамках проєкту "Люди нашого міста".
Довідково: Кость Шишко народився 24 травня 1940 року на Волині, але майже все своє життя — з 1944 по 2002 рік — прожив і творив у Луцьку. Через свою принципову проукраїнську позицію під час радянських репресій 1965 року потрапив до списків "неблагонадійних", був звільнений з роботи та позбавлений можливості офіційно публікувати свої твори. Попри тиск режиму, він залишив по собі величезну мистецьку спадщину: вірші, графіку.
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