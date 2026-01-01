На стіні вишу у Луцьку з'явився новий мурал

На стіні вишу у Луцьку з'явився новий мурал
На вході до факультету філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки з'явився мурал з зображенням письменника та поета Костя Шишка.

Про це повідомив декан факультету Віктор Яручик, пише Суспільне.

З його слів, саме на філологічному факультеті написали дисертацію про особливості творчості шістдесятника-митця Костя Шишка.

Мурал створив художник Юрій Чайка у рамках проєкту "Люди нашого міста".

Довідково: Кость Шишко народився 24 травня 1940 року на Волині, але майже все своє життя — з 1944 по 2002 рік — прожив і творив у Луцьку. Через свою принципову проукраїнську позицію під час радянських репресій 1965 року потрапив до списків "неблагонадійних", був звільнений з роботи та позбавлений можливості офіційно публікувати свої твори. Попри тиск режиму, він залишив по собі величезну мистецьку спадщину: вірші, графіку.
На стіні вишу у Луцьку з'явився новий мурал

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Теги: Луцьк, мурал
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