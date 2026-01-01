У Луцьку горіла квартира

4 липня вранці у Луцьку на вулиці Січовій через необережність під час куріння одного з мешканців п'ятиповерхівки виникла пожежа. Горів балкон на четвертому поверсі. Рятувальники оперативно приборкали займання та запобігти поширенню полум'я на квартиру та сусідні помешкання.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.У селі Великий Обзир Камінь-Каширського району рятувальники, місцева пожежна команда та пожежна команда лісового господарства ліквідували пожежу в дерев'яному житловому будинку. Імовірна причина - коротке замикання електромережі.4 липня у селі Перемиль Берестечківської громади Луцького району рятувальники ліквідували пожежу сухої трави на площі 0,25 гектара.Через необережність з вогнем зайнялося поле ячменю площею 4 гектари в селі Любче Копачівськоі громади Луцького району, що належать місцевому жителю. Через пориви вітру та суху погоду вогонь поширювався стрімко. Горіння ліквідували рятувальники та працівники двох місцевих пожежних команд.Триває гасіння пожеж на торфовищах біля с. Ржищів Луцького району, с. Тойкут Ковельського району та с. Залаззя Камінь-Каширського району.