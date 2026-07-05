Сили оборони за червень уразили понад 200 тисяч цілей РФ, - Федоров





Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, пише



За його словами, основний акцент українські військові робили на ураженні логістики противника. Знищення складів, транспорту та маршрутів постачання, за словами міністра, суттєво знижує можливості російських військ забезпечувати свої підрозділи.



У червні українські захисники ліквідували або важко поранили майже 28 тисяч російських військовослужбовців.



За підсумками місяця Сили оборони також встановили низку рекордних показників. Зокрема, було уражено рекордну кількість російських артилерійських систем, а також перехоплено 49 575 ворожих крил і коптерів, що стало найкращим результатом за весь час роботи відповідної системи.



Також, за словами Федорова, у червні зафіксували абсолютний рекорд із ураження автомобільної та мототехніки російських військ.



Міністр наголосив, що кожне ураження підтверджується відеофіксацією, а система «єБали» дозволяє в режимі реального часу аналізувати ситуацію на полі бою, оцінювати ефективність дій підрозділів та оперативно масштабувати успішні рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж червня 2026 року Сили оборони України уразили понад 200 тисяч російських цілей. Також майже вдвічі зросла кількість ударів по об'єктах, розташованих на відстані понад 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення, а інтенсивність атак по цілях у тимчасово окупованому Криму суттєво збільшилася.Про це повідомив міністр оборони України, пише LB.ua За його словами, основний акцент українські військові робили на ураженні логістики противника. Знищення складів, транспорту та маршрутів постачання, за словами міністра, суттєво знижує можливості російських військ забезпечувати свої підрозділи.У червні українські захисники ліквідували або важко поранили майже 28 тисяч російських військовослужбовців.За підсумками місяця Сили оборони також встановили низку рекордних показників. Зокрема, було уражено рекордну кількість російських артилерійських систем, а також перехоплено 49 575 ворожих крил і коптерів, що стало найкращим результатом за весь час роботи відповідної системи.Також, за словами Федорова, у червні зафіксували абсолютний рекорд із ураження автомобільної та мототехніки російських військ.Міністр наголосив, що кожне ураження підтверджується відеофіксацією, а система «єБали» дозволяє в режимі реального часу аналізувати ситуацію на полі бою, оцінювати ефективність дій підрозділів та оперативно масштабувати успішні рішення.

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