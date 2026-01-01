«Є реальна перспектива закінчити війну», - Зеленський

«Є реальна перспектива закінчити війну», - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський підтвердив свою розмову з президентом США Дональдом Трампом та заявив, що є реальна перспектива завершити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

В першу чергу Зеленський привітав Трампа та всіх американців з 250-річчям незалежності США. За його словами, він та американский лідер добре поговорили по телефону.

"Ми вдячні Сполученим Штатам за всю надану допомогу, від Javelin і Patriot до політичної підтримки, і надзвичайно цінуємо те, що Америка підтримує нас у захисті нашої незалежності. Я вдячний всім американським серцям, яким не байдуже майбутнє України, Європи та всіх людей у світі, для яких свобода має значення", - поінформував президент.

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Теги: Росія, війна
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