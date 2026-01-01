«Є реальна перспектива закінчити війну», - Зеленський

Володимир Зеленський підтвердив свою розмову з президентом США Дональдом Трампом та заявив, що є реальна перспектива завершити війну.



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В першу чергу Зеленський привітав Трампа та всіх американців з 250-річчям незалежності США. За його словами, він та американский лідер добре поговорили по телефону.



"Ми вдячні Сполученим Штатам за всю надану допомогу, від Javelin і Patriot до політичної підтримки, і надзвичайно цінуємо те, що Америка підтримує нас у захисті нашої незалежності. Я вдячний всім американським серцям, яким не байдуже майбутнє України, Європи та всіх людей у світі, для яких свобода має значення", - поінформував президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українипідтвердив свою розмову з президентом СШАта заявив, що є реальна перспектива завершити війну.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.В першу чергу Зеленський привітав Трампа та всіх американців з 250-річчям незалежності США. За його словами, він та американский лідер добре поговорили по телефону."Ми вдячні Сполученим Штатам за всю надану допомогу, від Javelin і Patriot до політичної підтримки, і надзвичайно цінуємо те, що Америка підтримує нас у захисті нашої незалежності. Я вдячний всім американським серцям, яким не байдуже майбутнє України, Європи та всіх людей у світі, для яких свобода має значення", - поінформував президент.

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