Сили оборони вдарили по аеродрому «Гвардійське» в тимчасово окупованому Криму





Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише



Аеродром «Гвардійське» — один із ключових військових аеродромів рф у Криму. Окупанти використовують його для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, логістики та технічного обслуговування авіатехніки.



Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.



Окрім того, під ударом цієї ночі опинився автомобільний міст через річку Грузький Яланчик у районі Гусельникового та автомобільний міст через річку Кальміус у районі Старомар'ївки Донецької області. Ці мости окупанти використовують для перекидання особового складу та озброєння.



Також уражено три склади боєприпасів рф — у районах Макіївки Донецької області, Довжанська на Луганщині та Преображенки Херсонської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 5 липня українські військові уразили аеродром «Гвардійське» в окупованому Криму, а також низку інших цілей на тимчасово захоплених територіях.Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише Громадське Аеродром «Гвардійське» — один із ключових військових аеродромів рф у Криму. Окупанти використовують його для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, логістики та технічного обслуговування авіатехніки.Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.Окрім того, під ударом цієї ночі опинився автомобільний міст через річку Грузький Яланчик у районі Гусельникового та автомобільний міст через річку Кальміус у районі Старомар'ївки Донецької області. Ці мости окупанти використовують для перекидання особового складу та озброєння.Також уражено три склади боєприпасів рф — у районах Макіївки Донецької області, Довжанська на Луганщині та Преображенки Херсонської області.

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