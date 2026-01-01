На Волині зареєстрували 737 звернень щодо домашнього насильства. СТАТИСТИКА





Про це повідомили на платформі для роботи з відкритими даними "Опендатабот" з посиланням на дані Національної соціальної сервісної служби України, пише



Згідно з аналітикою, у Волинській області та на Львівщині зафіксованих випадків домашнього насилля поменшало в 4 рази, у Києві звернень стало менше у 5 разів, на Буковині — у 6 разів. Лідером за кількістю звернень щодо домашнього насилля четвертий рік поспіль є Дніпропетровщина. 2 216 звернень тут зафіксували цьогоріч.



Загалом до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насилля та насильства за ознакою статі за останні 5 років внесли 1 мільйон 103 тисячі 32 звернення щодо домашнього насилля у всіх регіонах України. Найбільше випадків зафіксували у 2021 році — 284,2 тисячі. Відтоді їхня кількість щороку зменшується.



Цього року в Україні зафіксували 19,7 тисячі звернень — у середньому 6,6 тисячі щомісяця, що на третину менше, ніж за аналогічний період торік. Переважна більшість звернень надходить від жінок — 80% усіх заяв. Чоловіки звертаються по допомогу значно рідше, однак їхня частка також залишається стабільною — близько 14–16% усіх звернень.



Водночас дедалі більше звернень щодо насилля фіксують від дітей. Якщо у 2021 році на них припадало 2% усіх заяв, то у 2026 році — 6%. Рекордну кількість звернень від дітей зареєстрували у 2023 та 2024 роках — по 8,6 тисячі.



Довідково: Для людей, які страждають від домашнього насилля, діють "гарячі лінії", куди можна звернутися за допомогою — 0 800 500 335 або 116 123. У випадках, коли ситуація стосується дітей та молоді, можна також звертатись на окрему гарячу лінію за номером 116 111 або 0 800 500 225.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За перший квартал 2026 року на Волині зареєстрували 737 звернень щодо домашнього насильства за ознакою статі. Попри це регіон у списку тих, де ситуація за останні 6 років покращилась.Про це повідомили на платформі для роботи з відкритими даними "Опендатабот" з посиланням на дані Національної соціальної сервісної служби України, пише Суспільне Згідно з аналітикою, у Волинській області та на Львівщині зафіксованих випадків домашнього насилля поменшало в 4 рази, у Києві звернень стало менше у 5 разів, на Буковині — у 6 разів. Лідером за кількістю звернень щодо домашнього насилля четвертий рік поспіль є Дніпропетровщина. 2 216 звернень тут зафіксували цьогоріч.Загалом до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насилля та насильства за ознакою статі за останні 5 років внесли 1 мільйон 103 тисячі 32 звернення щодо домашнього насилля у всіх регіонах України. Найбільше випадків зафіксували у 2021 році — 284,2 тисячі. Відтоді їхня кількість щороку зменшується.Цього року в Україні зафіксували 19,7 тисячі звернень — у середньому 6,6 тисячі щомісяця, що на третину менше, ніж за аналогічний період торік. Переважна більшість звернень надходить від жінок — 80% усіх заяв. Чоловіки звертаються по допомогу значно рідше, однак їхня частка також залишається стабільною — близько 14–16% усіх звернень.Водночас дедалі більше звернень щодо насилля фіксують від дітей. Якщо у 2021 році на них припадало 2% усіх заяв, то у 2026 році — 6%. Рекордну кількість звернень від дітей зареєстрували у 2023 та 2024 роках — по 8,6 тисячі.Для людей, які страждають від домашнього насилля, діють "гарячі лінії", куди можна звернутися за допомогою — 0 800 500 335 або 116 123. У випадках, коли ситуація стосується дітей та молоді, можна також звертатись на окрему гарячу лінію за номером 116 111 або 0 800 500 225.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію