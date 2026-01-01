На Волині зареєстрували 737 звернень щодо домашнього насильства. СТАТИСТИКА

На Волині зареєстрували 737 звернень щодо домашнього насильства. СТАТИСТИКА
За перший квартал 2026 року на Волині зареєстрували 737 звернень щодо домашнього насильства за ознакою статі. Попри це регіон у списку тих, де ситуація за останні 6 років покращилась.

Про це повідомили на платформі для роботи з відкритими даними "Опендатабот" з посиланням на дані Національної соціальної сервісної служби України, пише Суспільне.

Згідно з аналітикою, у Волинській області та на Львівщині зафіксованих випадків домашнього насилля поменшало в 4 рази, у Києві звернень стало менше у 5 разів, на Буковині — у 6 разів. Лідером за кількістю звернень щодо домашнього насилля четвертий рік поспіль є Дніпропетровщина. 2 216 звернень тут зафіксували цьогоріч.

Загалом до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насилля та насильства за ознакою статі за останні 5 років внесли 1 мільйон 103 тисячі 32 звернення щодо домашнього насилля у всіх регіонах України. Найбільше випадків зафіксували у 2021 році — 284,2 тисячі. Відтоді їхня кількість щороку зменшується.

Цього року в Україні зафіксували 19,7 тисячі звернень — у середньому 6,6 тисячі щомісяця, що на третину менше, ніж за аналогічний період торік. Переважна більшість звернень надходить від жінок — 80% усіх заяв. Чоловіки звертаються по допомогу значно рідше, однак їхня частка також залишається стабільною — близько 14–16% усіх звернень.

Водночас дедалі більше звернень щодо насилля фіксують від дітей. Якщо у 2021 році на них припадало 2% усіх заяв, то у 2026 році — 6%. Рекордну кількість звернень від дітей зареєстрували у 2023 та 2024 роках — по 8,6 тисячі.
На Волині зареєстрували 737 звернень щодо домашнього насильства. СТАТИСТИКА

Довідково: Для людей, які страждають від домашнього насилля, діють "гарячі лінії", куди можна звернутися за допомогою — 0 800 500 335 або 116 123. У випадках, коли ситуація стосується дітей та молоді, можна також звертатись на окрему гарячу лінію за номером 116 111 або 0 800 500 225.

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Теги: Волинь, насильство, звернення
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