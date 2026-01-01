Яка буде погода в Луцьку та на Волині у понеділок, 6 липня

Яка буде погода в Луцьку та на Волині у понеділок, 6 липня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у понеділок, 6 липня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 6 липня

Луцьк

Мінлива хмарність Вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.

Область

Мінлива хмарність Вночі короткочасний дощ, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза
Вітер західний, 7-12 м/с., вдень місцями пориви 15-20 м/с❗️

Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, прогноз погоди, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині школярка влаштувала фотосесію на могилах: як покарали її матір
Сьогодні, 20:38
Яка буде погода в Луцьку та на Волині у понеділок, 6 липня
Сьогодні, 20:00
На Волині зареєстрували 737 звернень щодо домашнього насильства. СТАТИСТИКА
Сьогодні, 19:06
Сили оборони вдарили по аеродрому «Гвардійське» в тимчасово окупованому Криму
Сьогодні, 18:02
У Луцьку пошкодили скульптуру Миколи Голованя
Сьогодні, 17:13
Медіа
відео
1/8