Яка буде погода в Луцьку та на Волині у понеділок, 6 липня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 6 липня



Луцьк



Мінлива хмарність Вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.



Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.



Область



Мінлива хмарність Вночі короткочасний дощ, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза

Вітер західний, 7-12 м/с., вдень місцями пориви 15-20 м/с❗️



Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у понеділок, 6 липня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Прогноз погоди на 6 липняМінлива хмарність Вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.Мінлива хмарність Вночі короткочасний дощ, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, грозаВітер західний, 7-12 м/с., вдень місцями пориви 15-20 м/с❗️Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°

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