Яка буде погода в Луцьку та на Волині у понеділок, 6 липня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у понеділок, 6 липня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 6 липня
Луцьк
Мінлива хмарність Вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.
Область
Мінлива хмарність Вночі короткочасний дощ, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза
Вітер західний, 7-12 м/с., вдень місцями пориви 15-20 м/с❗️
Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 6 липня
Луцьк
Мінлива хмарність Вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.
Область
Мінлива хмарність Вночі короткочасний дощ, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза
Вітер західний, 7-12 м/с., вдень місцями пориви 15-20 м/с❗️
Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°
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