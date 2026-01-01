На Волині школярка влаштувала фотосесію на могилах: як покарали її матір





За матеріалами справи, 19 квітня близько 17 години малолітня на території кладовища, що поблизу Шахтарського озера, зробила фото та відеозапис, як вона лежить та стоїть на могильних плитах померлих осіб. Потім вона поширила ці фото та відео у месенджері Telegram.



Матір школярки Оксану Г. звинуватили в тому, що вона ухиляється від виконання батьківських обов’язків щодо виховання доньки.



У суді жінка пояснила, що виховує сама двох дітей, які усім забезпечені. Проте, як додала, донька має дещо неврівноважений характер, зараз перебуває у підлітковому віці, має друзів та оточення, які впливають на неї іноді негативно. Як зазначила, в інтересах безпеки дитини намагається контролювати її оточення та спілкування в соцмережах, через що між ними іноді виникають непорозуміння. Крім того, дівчинка протягом року відвідує психолога. Волинянка додала, що постійно займається вихованням доньки, і пояснила їй моральний аспект поведінки на кладовищі та наслідки.



Матір запевнила суд, що вживатиме усіх можливих заходів до недопущення проявів такої поведінки з боку дитини у подальшому, просила застосувати до неї покарання у найнижчій межі, бо наразі не працює.



Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення Оксани Г., суддя наклав на неї адміністративне стягнення у виді попередження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську учениця 8 класу влаштувала фотосесію просто на кладовищі. За наругу над могилами та порушення неповнолітньою громадського порядку суд притягнув до відповідальності її матір, пишуть Волинські новини За матеріалами справи, 19 квітня близько 17 години малолітня на території кладовища, що поблизу Шахтарського озера, зробила фото та відеозапис, як вона лежить та стоїть на могильних плитах померлих осіб. Потім вона поширила ці фото та відео у месенджері Telegram.Матір школяркизвинуватили в тому, що вона ухиляється від виконання батьківських обов’язків щодо виховання доньки.У суді жінка пояснила, що виховує сама двох дітей, які усім забезпечені. Проте, як додала, донька має дещо неврівноважений характер, зараз перебуває у підлітковому віці, має друзів та оточення, які впливають на неї іноді негативно. Як зазначила, в інтересах безпеки дитини намагається контролювати її оточення та спілкування в соцмережах, через що між ними іноді виникають непорозуміння. Крім того, дівчинка протягом року відвідує психолога. Волинянка додала, що постійно займається вихованням доньки, і пояснила їй моральний аспект поведінки на кладовищі та наслідки.Матір запевнила суд, що вживатиме усіх можливих заходів до недопущення проявів такої поведінки з боку дитини у подальшому, просила застосувати до неї покарання у найнижчій межі, бо наразі не працює.Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення Оксани Г., суддя наклав на неї адміністративне стягнення у виді попередження.

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