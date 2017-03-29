Хати-пустки: у селі Хотивель на Волині з 170 жителів залишилось 40
Сьогодні, 21:15
На початку 90-х в селі Хотивель Старовижівської громади на Волині проживало орієнтовно 170 людей. На даний час зареєстровано 78, фактично проживає орієнтовно 46 жителів. В селі дві вулиці, розділені дорогою. До 2018 року працювала початкова школа, зараз її закрили. Магазину теж немає, продукти привозять підприємці із сусідніх сіл. Як розповів Суспільному староста села Микола Якушик, жителі села вирощують малину та їздять у Польщу на заробітки.