Волинянину дали три роки за відмову служити: що відомо

Волинянин відсидить три роки, бо не пішов у військо, мотивуючи своє рішення проблемами зі здоров'ям.Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду, пишуть Волинські новини.У червні 2024 року військово-лікарська комісія визнала Сергія Д. придатним до проходження військової служби. Проте чоловік відмовився від отримання бойової повістки і в подальшому не з'явився до пункту збору.Дії кваліфікували за статтею 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).На судовому засіданні обвинувачений зазначив, що не вважає себе придатним до служби через поганий стан здоров'я. Мовляв, у 1991 році дістав перелом ноги у кількох місцях, що до сьогодні дається взнаки. Інвалідності чоловік не мав, бо не звертався у медзаклади за лікуванням через брак коштів.Суд врахував, що ухилення від призову під час війни знецінює важливість виконання конституційного обов'язку іншими громадянами. Тож Сергій Д. отримав три роки позбавлення волі.