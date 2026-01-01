У Польщі осквернили могилу українського письменника, МЗС просить про охорону

Богдана Лепкого зник з його могили у Кракові. У МЗС назвали інцидент свідомою провокацією проти українсько-польських відносин.



Про це повідомляє Георгія Тихого.



У ніч на 5 липня на Раковицькому кладовищі у Кракові пошкодили місце поховання видатного українського письменника, науковця та професора Богдана Лепкого. З його надгробка викрали барельєф.



"Розцінюємо цей акт вандалізму як свідому провокацію, спрямовану на подальше розпалювання ворожнечі між Україною та Республікою Польща", - наголосив Тихий.



Генеральне консульство України в Кракові вже звернулося до поліції, адміністрації Раковицького кладовища та міської влади. Українська сторона закликала провести всебічне розслідування, встановити причетних до злочину та повернути або відновити викрадений барельєф.



Також українська сторона звернулась з проханням забезпечити належну охорону місця поховання письменника, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.



"Очікуємо на оперативне встановлення всіх обставин цього акту вандалізму, притягнення винних до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Польща, а також вжиття дієвих заходів для недопущення подібних інцидентів у майбутньому", - підсумував речник МЗС.



Довідка. Богдан Лепкий похований на Раковицькому кладовищі в Кракові, у родинній гробниці Шайдзінських. Письменник помер 21 липня 1941 року та був похований поруч із могилою свого товариша Ігнатія Шайдзінського. У 1972 році на надгробку встановили барельєф Лепкого роботи скульптора Григора Пецуха. Саме цей барельєф викрали в ніч на 5 липня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Барельєфзник з його могили у Кракові. У МЗС назвали інцидент свідомою провокацією проти українсько-польських відносин.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Міністерства закордонних справ УкраїниУ ніч на 5 липня на Раковицькому кладовищі у Кракові пошкодили місце поховання видатного українського письменника, науковця та професора Богдана Лепкого. З його надгробка викрали барельєф."Розцінюємо цей акт вандалізму як свідому провокацію, спрямовану на подальше розпалювання ворожнечі між Україною та Республікою Польща", - наголосив Тихий.Генеральне консульство України в Кракові вже звернулося до поліції, адміністрації Раковицького кладовища та міської влади. Українська сторона закликала провести всебічне розслідування, встановити причетних до злочину та повернути або відновити викрадений барельєф.Також українська сторона звернулась з проханням забезпечити належну охорону місця поховання письменника, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому."Очікуємо на оперативне встановлення всіх обставин цього акту вандалізму, притягнення винних до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Польща, а також вжиття дієвих заходів для недопущення подібних інцидентів у майбутньому", - підсумував речник МЗС.Довідка. Богдан Лепкий похований на Раковицькому кладовищі в Кракові, у родинній гробниці Шайдзінських. Письменник помер 21 липня 1941 року та був похований поруч із могилою свого товариша Ігнатія Шайдзінського. У 1972 році на надгробку встановили барельєф Лепкого роботи скульптора Григора Пецуха. Саме цей барельєф викрали в ніч на 5 липня.

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