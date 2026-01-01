6 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 6 липня, у світі відзначають Всесвітній день поцілунків, а віряни вшанують пам'ять святого преподобного Сісоя Великого.Сьогодні святкує день народження екс-депутат Луцької міської ради. Також день народження святкує краєзнавець. Вітаємо їх з цим святом та бажаємо міцного здоров'я, любові і достатку.Іменинники 6 липня – Анатолій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір, Марта, Уляна, Юліана. Зічимо їм успіхів у своїх справах та життєвих перемогах.6 липня в Україні та світі святкують Всесвітній день кардіолога. Він приурочений вшанування кардіологів та фахівців з кардіології. Хвороби серця є однією з найпоширеніших причин смерті в світі, і кардіологи змінюють важливу роль у дослідженні, діагностиці та лікуванні цих захворювань.Також 6 липня День народження американського долара. Він присвячений вшануванню долара як національної валюти. Знак долара був придуманий американським бізнесменом Олівером Поллоком на початку квітня 1778 року. Він взяв за разок абревіатуру монети Іспанії, яка тоді була розповсюджена в Америці. Інша версія стверджує, що символ долара був запозичений із герба Іспанії.А ще 6 липня День відвідування місцевих парків. Щороку припадає на першу суботу липня. Ця подія йде зі Сполучених Штатів Америки. Літні дні – ідеальний час для відвідування парків. Довші дні та тепла погода надихають на прогулянки на свіжому повітрі, гру у фрізі, пікники.