Чи очікувати магнітні бурі 6 липня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 6 липня: прогноз
У понеділок, 6 липня 2026 року, прогнозують середню магнітну активність.

Як повідомляють в meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на високому рівні. Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.

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Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
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