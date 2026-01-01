У Луцьку пошкодили скульптуру Миколи Голованя

Миколи Голованя поблизу Лютеранської кірхи.



Йдеться про фігуру лицаря, яку автор свого часу встановив як подарунок місту.



Пошкодження виявила донька скульптора Наталя Головань зранку у четвер, 2 липня. У коментарі



Наталя Головань каже, що зараз скульптуру тимчасово захистили, аби запобігти подальшому руйнуванню. Відновлювати її планує власними силами, однак для цього потрібен час, адже реставрація потребує дотримання спеціальної технології.



Реакція поліції



Після виявлення пошкоджень Наталя Головань звернулася до поліції. З’ясувалося, що скульптура не перебуває на балансі міста, державного історико-культурного заповідника чи іншої установи та не має охоронного статусу.



Зі слів жінки, ця ситуація показала, що іншим скульптурам та будинку Миколи Голованя варто надати статус пам’ятки, аби руйнування не повторилися.



«Таке саме може статися з будь-якою скульптурою на нашому будинку. Особливо з тими, що існують в одному екземплярі», — зазначила Наталя Головань.



Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до пошкодження. Винних обіцяють притягнути до відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Невідомі пошкодили скульптурупоблизу Лютеранської кірхи.Йдеться про фігуру лицаря, яку автор свого часу встановив як подарунок місту.Пошкодження виявила донька скульпторазранку у четвер, 2 липня. У коментарі misto.media жінка розповіла, що скульптура вже мала тріщини через багаторічне потрапляння води на неї з даху. Проте цього разу хтось її пошкодив у двох місцях.Наталя Головань каже, що зараз скульптуру тимчасово захистили, аби запобігти подальшому руйнуванню. Відновлювати її планує власними силами, однак для цього потрібен час, адже реставрація потребує дотримання спеціальної технології.Після виявлення пошкоджень Наталя Головань звернулася до поліції. З’ясувалося, що скульптура не перебуває на балансі міста, державного історико-культурного заповідника чи іншої установи та не має охоронного статусу.Зі слів жінки, ця ситуація показала, що іншим скульптурам та будинку Миколи Голованя варто надати статус пам’ятки, аби руйнування не повторилися.«Таке саме може статися з будь-якою скульптурою на нашому будинку. Особливо з тими, що існують в одному екземплярі», — зазначила Наталя Головань.Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до пошкодження. Винних обіцяють притягнути до відповідальності.

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