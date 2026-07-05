ФСБ РФ запустила дезінформаційну кампанію з фейковими документами про Волинську трагедію, – ЦПД





Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, пише



Кремль розгорнув інформаційну атаку, задіявши державні медіа для поширення фейків, намагаючись штучно реанімувати історичні суперечки між Україною та Польщею у критичний для обох держав момент.



"Співробітники ФСБ РФ планують оприлюднити сфальсифіковані документи щодо подій Другої світової війни, а саме – Волинської трагедії на 5 липня, щоб спробувати підірвати українсько-польські відносини. Російські державні медіа мають задачу розносити цю історію.



Директор ФСБ РФ Олександр Бортніков наразі особисто відповідає за російські інформаційні операції, націлені на розкол між Польщею та Україною", - йдеться в повідомленні.



У ніч проти 5 липня пропагандистський рупор ворога Russia Today опублікував матеріал з посиланням на нібито "розсекречені" файли ФСБ. У публікації одного з командирів УПА Дмитра Клячківського звинуватили у вбивстві 11 католицьких священників і майже двох тисяч поляків у Володимирі-Волинському на початку літа 1943 року.



Російська пропаганда свідомо використовує маніпулятивну термінологію, щоб спровокувати гостру емоційну реакцію польського суспільства. Події Волинської трагедії росіяни очікувано й навмисно назвали "різаниною", граючи на травмах минулого.



Ворог цинічно експлуатує болючі історичні теми, намагаючись штучно розпалити ворожнечу між Україною та Польщею.



"Мета цієї спецоперації ФСБ – зруйнувати стратегічне партнерство через маніпуляції минулим", – наголосили в ЦПД.



Раніше ЦПД при РНБО застерігав, що російські спецслужби активізували мережу ботоферм у польському сегменті соцмереж і планують провокації в Україні з використанням польської символіки.



2 липня Служба безпеки України спільно з польськими правоохоронцями викрили мережу з 11 осіб, які за гроші РФ організовували антиукраїнські мітинги в Польщі.



3 липня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про серйозні попередження від союзників по НАТО щодо підготовки російських збройних провокацій безпосередньо на польській території.



4 липня ЦПД попередив про підготовку російськими спецслужбами провокацій із використанням сфальсифікованих "документів" щодо подій Волинської трагедії під час Другої світової війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Федеральна служба безпеки РФ перейшла до активної фази спецоперації, спрямованої на підрив стратегічного партнерства України та Польщі, поширюючи нібито архівні "документи" про Волинську трагедію.Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, пише Українська правда Кремль розгорнув інформаційну атаку, задіявши державні медіа для поширення фейків, намагаючись штучно реанімувати історичні суперечки між Україною та Польщею у критичний для обох держав момент."Співробітники ФСБ РФ планують оприлюднити сфальсифіковані документи щодо подій Другої світової війни, а саме – Волинської трагедії на 5 липня, щоб спробувати підірвати українсько-польські відносини. Російські державні медіа мають задачу розносити цю історію.Директор ФСБ РФ Олександр Бортніков наразі особисто відповідає за російські інформаційні операції, націлені на розкол між Польщею та Україною", - йдеться в повідомленні.У ніч проти 5 липня пропагандистський рупор ворога Russia Today опублікував матеріал з посиланням на нібито "розсекречені" файли ФСБ. У публікації одного з командирів УПА Дмитра Клячківського звинуватили у вбивстві 11 католицьких священників і майже двох тисяч поляків у Володимирі-Волинському на початку літа 1943 року.Російська пропаганда свідомо використовує маніпулятивну термінологію, щоб спровокувати гостру емоційну реакцію польського суспільства. Події Волинської трагедії росіяни очікувано й навмисно назвали "різаниною", граючи на травмах минулого.Ворог цинічно експлуатує болючі історичні теми, намагаючись штучно розпалити ворожнечу між Україною та Польщею."Мета цієї спецоперації ФСБ – зруйнувати стратегічне партнерство через маніпуляції минулим", – наголосили в ЦПД.Раніше ЦПД при РНБО застерігав, що російські спецслужби активізували мережу ботоферм у польському сегменті соцмереж і планують провокації в Україні з використанням польської символіки.2 липня Служба безпеки України спільно з польськими правоохоронцями викрили мережу з 11 осіб, які за гроші РФ організовували антиукраїнські мітинги в Польщі.3 липня прем'єр-міністр Польщізаявив про серйозні попередження від союзників по НАТО щодо підготовки російських збройних провокацій безпосередньо на польській території.4 липня ЦПД попередив про підготовку російськими спецслужбами провокацій із використанням сфальсифікованих "документів" щодо подій Волинської трагедії під час Другої світової війни.

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