Путін і Трамп провели телефонну розмову: говорили про війну в Україні

володимир путін у суботу 4 липня теж провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. Він привітав його з Днем незалежності США, а також сторони торкнулися теми війни в Україні.



Про це заявив помічник диктатора РФ Юрій Ушаков, повідомляє



За словами Ушакова, розмова відбулася 4 липня і тривала 1 годину та 25 хвилин. Під час бесіди путін привітав Трампа із 250-річчям незалежності США, а також обговорювалися інші теми.



"Розмова, це вже четверта цього року, була звісно не тільки протокольною, а й діловою і дуже конструктивною. Ця розмова дозволила відверто обговорити актуальні сюжети двостороннього та міжнародного порядку денного", - сказав помічник диктатора.



Щодо України і не тільки, з уст Ушакова прозвучали такі тези:



Путін підтвердив Трампу запрошення відвідати РФ;



президенти торкнулися теми війни в Україні, у тому числі з урахуванням участі Трампа в саміті НАТО в Туреччині 7-8 липня;



Путін розповів Трампу про "реальну" ситуацію на полі бою (нібито наступ на всіх напрямках);



Путін наголосив на доцільності політико-дипломатичного врегулювання війни в Україні, але з урахуванням принципових російських підходів;



Трамп підтвердив готовність сприяти пошуку мирних рішень щодо України;



спецпредставник Трампа Стів Віткофф та зять лідера США Джаред Кушнер будуть готові знову приїхати до Москви;



Трамп нібито заявив про необхідність якнайшвидше закінчити війну в Україні для реалізації потенціалу співпраці РФ та США в економіці;



Путін і Трамп домовилися залишатися на зв'язку та зателефонувати один одному найближчим часом;



Путін і Трамп наголосили на важливості дбайливого ставлення до спільних сторінок історії Росії та США;



Путін і Трамп у телефонній розмові особливо наголосили на союзництві Москви та Вашингтона в роки Другої світової війни.



При цьому зазначимо, що американська сторона поки що ніяк не коментувала розмову.



Розмова Зеленського та Трампа



Нагадаємо, увечері 4 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що у нього відбулася телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом.



Український лідер привітав Трампа та всіх американців із 250-річчям США, а також висловив подяку за допомогу Україні. Крім того, сторони торкнулися ситуації на полях бою та дипломатії.



"Є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки буде вирішальною. Домовилися продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі", - наголосив глава держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Диктатор РФу суботу 4 липня теж провів телефонну розмову із президентом США. Він привітав його з Днем незалежності США, а також сторони торкнулися теми війни в Україні.Про це заявив помічник диктатора РФ, повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.За словами Ушакова, розмова відбулася 4 липня і тривала 1 годину та 25 хвилин. Під час бесіди путін привітав Трампа із 250-річчям незалежності США, а також обговорювалися інші теми."Розмова, це вже четверта цього року, була звісно не тільки протокольною, а й діловою і дуже конструктивною. Ця розмова дозволила відверто обговорити актуальні сюжети двостороннього та міжнародного порядку денного", - сказав помічник диктатора.Щодо України і не тільки, з уст Ушакова прозвучали такі тези:Путін підтвердив Трампу запрошення відвідати РФ;президенти торкнулися теми війни в Україні, у тому числі з урахуванням участі Трампа в саміті НАТО в Туреччині 7-8 липня;Путін розповів Трампу про "реальну" ситуацію на полі бою (нібито наступ на всіх напрямках);Путін наголосив на доцільності політико-дипломатичного врегулювання війни в Україні, але з урахуванням принципових російських підходів;Трамп підтвердив готовність сприяти пошуку мирних рішень щодо України;спецпредставник Трампа Стів Віткофф та зять лідера США Джаред Кушнер будуть готові знову приїхати до Москви;Трамп нібито заявив про необхідність якнайшвидше закінчити війну в Україні для реалізації потенціалу співпраці РФ та США в економіці;Путін і Трамп домовилися залишатися на зв'язку та зателефонувати один одному найближчим часом;Путін і Трамп наголосили на важливості дбайливого ставлення до спільних сторінок історії Росії та США;Путін і Трамп у телефонній розмові особливо наголосили на союзництві Москви та Вашингтона в роки Другої світової війни.При цьому зазначимо, що американська сторона поки що ніяк не коментувала розмову.Нагадаємо, увечері 4 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що у нього відбулася телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом.Український лідер привітав Трампа та всіх американців із 250-річчям США, а також висловив подяку за допомогу Україні. Крім того, сторони торкнулися ситуації на полях бою та дипломатії."Є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки буде вирішальною. Домовилися продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі", - наголосив глава держави.

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